أفضل طريقة لعمل البسبوسة المرملة في المنزل وبمكونات من مطبخك

طريقة عمل البسبوسة المرملة أو كما تعرفه الكثير من السيدات باسم عمل بسبوسة المحلات، والتي تعد من أفضل الحلويات الشرقية التي يفضلها الجميع سواء الكبار أو الصغار.

حيث تتميز بطعمها الفريد من نوعه، وكذلك الرائحة الشهية، ومن خلال الوصفة الخاصة بنا يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

مكونات طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل

طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل سوف تحتاج منك إلى بعض المكونات البسيطة للغاية، حيث يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتتمثل مكونات البسبوسة المرملة في:-

كوبان من دقيق السميد.

كوبان كبيران من الزبادي.

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من المكسرات الطازجة على حسب رغبتك.

سوف نقوم بخلط السميد مع السكر والزبادي والزيت وجوز الهند والبودر والملح، والقيام بالتقليب حتى تصبح العجينة متماسكة.

الخطوة التالية سوف تكون بدهان الصينية بقليل من الزبدة، ومن ثم نقوم بتوزيع العجينة الناتجة من الخليط بالتساوي.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة في الصينية إلى مجموعة من القطع الصغيرة مع وضع بعض المكسرات عليها في حالة رغبتك في ذلك.

والخطوة التالية سوف تكون عبارة عن إدخال الصينية إلى الفرن، وتركها لمدة 15 دقيقة أو حتى اكتسابها اللون الذهبي.

وبعد ذلك نقوم بإضافة ثلاثة أكواب من القطر عليها على البسبوسة، حتى تصبح جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير البسبوسة المرملةطريقة تحضير القطر للبسبوسة

المكونات

كوبان من الماء.

ثلاثة أكواب كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من ماء ورد.

نصف ملعقة من ماء الزهر.

نقوم بخلط الماء مع السكر في إناء ووضعه على نار هادئة.

وبعدها نقوم بسكب عصير الحامض فوق الخليط، ونترك الخليط على الماء لمدة ثلاث دقائق.

وبعدها نقوم بسكب ماء الزهر ومقدار ماء الورد فوق الخليط ، ونقوم بوضعه حتى يهدأ حتى يصبح جاهز للاستخدام.

التحضير