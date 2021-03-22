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جمانة الصباغ الاثنين,22 آذار (مارس) 2021 - 15:00
7 اعراض يمكن ان تشعروا بها بعد الشفاء من فيروس كورونا الجديد، ومعلوم ان فيروس كورونا المستجد الذي تم اكتشافه أواخر العام 2019 في مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل الى معظم انحاء العالم ينتمي لعائلة فيروسات كورونا المؤلفة من 7 انواع من الفيروسات المختلفة التي يمكن أن تصيب الإنسان.
ومنذ ظهوره الاول في ديسمبر من العام الماضي وحتى تاريخ كتابة هذه الاسطر، وصلت اعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم الى اكثر من 123 مليون اصابة فيما أودى الفيروس التاجي بأكثر من مليونين و700 الف شخص.
ويسجل تعافي نسبة كبيرة من المصابين بفيروس كورونا الجديد وعودتهم لحياتهم الطبيعية، إلا ان بعض المتعافين من كوفيد 19 قد يعانون من بعض الاعراض التي نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم.
7 اعراض يمكن ان تشعروا بها بعد الشفاء من فيروس كورونا الجديد
يتماثل الكثيرون للشفاء من فيروس كورونا الجديد خلال اسابيع بعد الاصابة، لكن بعضهم يستمرون بالشعور ببعض الاعراض حتى بعد التعافي التام. ما يعزز الشعور عند هؤلاء بأنهم ما زالول يحملون المرض في اجسامهم، وتعرف هذه الاعراض باعراض كوفيد طويلة الامد.
وبحسب ما جاء على موقع "صحتي"، هناك 7 اعراض يمكن ان يشعر بها المتعافون من فيروس كورونا الجديد:
- الارهاق وضيق التنفس والسعال.
- الم المفاصل والم الصدر وآلام العضلات.
- الصداع.
- خفقان القلب السريع والقوي.
- استمرار فقدان حاسة الشم او التذوق.
- حدوث مشاكل في الذاكرة مع قلة التركيز أو خلل في النوم.
- ظهور طفح جلدي وتساقط الشعر.
ما دوت الخليج الاعضاء الأكثر تأثراً بفيروس كورونا الجديد
تجدر الاشارة الى ان الاصابة بفيروس كورونا الجديد، تؤثر بشكل سلبي على بعض اعضاء الجسم مسببة التلف الجزئي او الكلي فيه، مع زيادة خطر التعرض لمشاكل صحية مختلفة.
ومن الاعضاء الاكثر تأثراً بفيروس كورونا الجديد حسبما جاء على موقع "صحتي":
- الرئتين: التهاب الرئة الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد، يمكن ان يسبب اضراراً طويلة الامد داخل الاكياس الهوائية في الرئة، ما ينتج عنه حدوث خلل تنفسي طويل الامد.
- القلب: بحسب الاختبارات التصويرية التي أجريت على العديد من المتعافين من كوفيد 19 بعد مرور عدة أشهر، فإن فيروس كورونا الجديد يلحق الضرر الكبير بعضلة القلب حتى لدى الاشخاص الذين عانوا من اعراض خفيفة. وهذا الضرر يزيد من احتمال فشل القلب وغيرها من مضاعفات القلب الخطيرة.
- الدماغ: من اعضاء الجسم الاكثر تأثراً بفيروس كورونا الجديد، حيث تزيد احتمالات الاصابة بالسكتات الدماغية والتشنجات، اضافة لاحتمال الاصابة بداء باركنيسون والزهايمر مستقبلاً.
- الجلطات الدموية: وهي حالة لها علاقة بتضرر القلب، ما يسبب حدوث جلطات صغيرة تغلق الاوعية الدموية الرفيعة داخل عضلة القلب.
- الارهاق وتعكر المزاج: يعاني مريض فيروس كورونا الجديد، من مشاكل نفسية ناتجة عن الخوف من المرور بتجربة الاصابة بكورونا وتزداد حدة عند حدوث مضاعفات خطيرة الاضطرار لدخول المستشفى.
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