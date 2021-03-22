ما دوت الخليج اسباب التهاب الاعصاب في الراس وكيف يمكن تشخيص المرض، والتهاب الاعصاب في الراس هو من المشاكل الصحية التي تتعرض لها الاعصاب نتيجة اسباب عدة منها خُلقية ومنها حياتية.

يتم تعريف التهاب الاعصاب على انه التهاب حاد وتورم في المخ نتيجة التعرض لعدوى فيروسية وهو السبب الاكثر شيوعاً. كما قد يحدث التهاب الاعصاب نتيجة خلل عمل الجهاز المناعي الذي يعمد لمهاجمة المخ عن طريق الخطأ، وهو اكثر شيوعاً عن الاطفال وكبار السن ممن يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

في موضوعنا اليوم، نتعرف على اسباب التهاب الاعصاب في الراس وكيفية تشخيصه، وفقاً لمعلومات نشرها موقع "سطور".

ما دوت الخليج اسباب التهاب الاعصاب في الراس

كما أسلفنا، فإن العدوى الفيروسية دوت الخليج اكثر مسبب لالتهاب الاعصاب في الراس، كما يمكن للالتهابات البكتيرية وغير المعدية ان تقف وراء هذا المرض.

ومن اسباب التهاب الاعصاب في الراس

التهاب الدماغ الأولي: إذ يمكن أن يصيب الفيروس أو أي عامل آخر الدماغ مباشرة، وتكون العدوى الفيروسية متركزة في مكان واحد بالدماغ أو منتشرة في أكثر من مكان واحد.

التهاب الدماغ الثانوي: يحدث نتيجة خلل في الجهاز المناعي لمكان آخر بالجسم، وعندها يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة بدلًا من مهاجمة الخلايا التي تسبب العدوى فقط. وتحصل الاصابة بالتهاب أعصاب الدماغ الثانوي غالبًا بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تعرضه للإصابة الأولية.

الإصابة بالفيروسات: منها فيروس الهربس او فيروسات الجهاز التناسلي التي تؤدي غالباً لالتهاب الاعصاب في الراس، اضافة الى فيروس إبيشتاين بار، وفيروس الحماق النطاقي، والفيروسات التي ينقلها البعوض.

التهابات مرحلة الطفولة: مثل الحصبة الألمانية، والنكاف.

ويمكن ان يتسبب التهاب الاعصاب في اعراض اقل شيوعاً او أكثر خطورة.

والاعراض الاقل شيوعاً دوت الخليج

تصلب الرقبة والاطراف.

بطء الحركة.

الشعور بالكسل والنعاس.

السعال.

في حين ان اعراض التهاب الاعصاب في الراس الاكثر خطورة دوت الخليج التالية:

الصداع الشديد.

القيء والغثيان.

فقدان الذاكرة والارتباك.

مشاكل في النطق والسمع.

نوبات صرع يمكن أن تصل إلى الغيبوبة.

كيف يمكن تشخيص التهاب الاعصاب في الراس

في حال الشعور بأي من الاعراض المذكورة اعلاه او اكثر من واحدة في وقت واحد خصوصاً الخطيرة منها، ينبغي مراجعة الطبيب المختص لتشخيص ما إذا كنت مصاباً بالتهاب الاعصاب.

ويمكن تشخيص مرض التهاب الاعصاب في الراس من خلال الفحص السريري والتاريخ المرضي، وعمل فحوصات طبية مخبرية، بالإضافة إلى الرنين المغناطيسي، أو التصوير المقطعي أو إجراء مخطط لكهرباء الدماغ.

بعدها يعمد الطبيب لوصف طرق العلاج والتي تتضمن التالي: