جدة-ولاء حداد الاثنين,22 آذار (مارس) 2021 - 19:00
صحة قدرات الدماغ ووظائفه ترتبط بعدد من العوامل التي تؤثر عليه سواء في تحسين صحته أو الإضرار بها، ومن تلك العوامل التغذية والنشاط البدني والصحة العامة، والضغوط النفسية وغيرها، وأحد أشكال ضعف قدرات الدماغ هو الخرف، وعن ذلك ركزت الدراسة التالية ونصحت بمجموعة من العوامل التي يمكن تطبيقها لتفادي الخرف لدى النساء وهي.
أنشطة فكرية واجتماعية تقي النساء من الخرف:
توصلت دراسة بحثية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية نشرت في صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن بعض الأنشطة الترفيهية المحفزة فكرياً تقلل من خطر الإصابة بالخرف، ونظر الباحثون في 13 نشاطًا ترفيهيًا وتأثيرها على مخاطر الخرف حيث تم اعتبار ستة منها "فكرية" وسبعة منها "اجتماعية" أبرزها استخدام المحمول وقراءة الصحف لتكون ذات دلالة إحصائية.
وقالت باميلا ألميدا ميزا مؤلفة الدراسة من جامعة كاليفورنيا: "لدى مكافحة الخرف، ثبت جيدًا أن بعض عوامل الخطر القابلة للتعديل مثل صحة القلب والأوعية الدموية وإدارة الاكتئاب ضرورية للوقاية".
تفاصيل الدراسة:
تم إجراء البحث تم على نساء تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق، مما يدل على أنه لم يفت الأوان ويجب إعادة تنشيط الهوايات القديمة أو حتى البدء في ممارسة مهارات جديدة، حيث حقق الباحثون في الدور الذي تلعبه مجموعة من الأنشطة في خطر الإصابة بالخرف من خلال متابعة أكثر من 8000 شخص فوق الخمسين من العمر لمدة تصل إلى 15 عامًا.
وأثبتت الدراسة أن النساء اللاتي يقرأن الصحف بانتظام أقل عرضة بنسبة 35 % للإصابة بالخرف. وأن النساء اللاتي يمارسن هواياتهن أقل عرضة بنسبة 30 % للإصابة بالخرف.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة: أنشطة فكرية واجتماعية تقي النساء من الخرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.