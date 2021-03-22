دراسة: أنشطة فكرية واجتماعية تقي النساء من الخرف

صحة قدرات الدماغ ووظائفه ترتبط بعدد من العوامل التي تؤثر عليه سواء في تحسين صحته أو الإضرار بها، ومن تلك العوامل التغذية والنشاط البدني والصحة العامة، والضغوط النفسية وغيرها، وأحد أشكال ضعف قدرات الدماغ هو الخرف، وعن ذلك ركزت الدراسة التالية ونصحت بمجموعة من العوامل التي يمكن تطبيقها لتفادي الخرف لدى النساء وهي.

أنشطة فكرية واجتماعية تقي النساء من الخرف:

توصلت دراسة بحثية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية نشرت في صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن بعض الأنشطة الترفيهية المحفزة فكرياً تقلل من خطر الإصابة بالخرف، ونظر الباحثون في 13 نشاطًا ترفيهيًا وتأثيرها على مخاطر الخرف حيث تم اعتبار ستة منها "فكرية" وسبعة منها "اجتماعية" أبرزها استخدام المحمول وقراءة الصحف لتكون ذات دلالة إحصائية.

وقالت باميلا ألميدا ميزا مؤلفة الدراسة من جامعة كاليفورنيا: "لدى مكافحة الخرف، ثبت جيدًا أن بعض عوامل الخطر القابلة للتعديل مثل صحة القلب والأوعية الدموية وإدارة الاكتئاب ضرورية للوقاية".

تفاصيل الدراسة:

تم إجراء البحث تم على نساء تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق، مما يدل على أنه لم يفت الأوان ويجب إعادة تنشيط الهوايات القديمة أو حتى البدء في ممارسة مهارات جديدة، حيث حقق الباحثون في الدور الذي تلعبه مجموعة من الأنشطة في خطر الإصابة بالخرف من خلال متابعة أكثر من 8000 شخص فوق الخمسين من العمر لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وأثبتت الدراسة أن النساء اللاتي يقرأن الصحف بانتظام أقل عرضة بنسبة 35 % للإصابة بالخرف. وأن النساء اللاتي يمارسن هواياتهن أقل عرضة بنسبة 30 % للإصابة بالخرف.

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