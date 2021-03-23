طرق تطويل الأظافر بطرق طبيعية وسهلة وبمكونات من الطبيعة

إطالة الأظافر هو حلم الكثير من الفتيات التي ترغب بظهور يدها بشكل جميل وأنيق، وتعد الفتيات هم الأكثر اهتماما بهذا الأمر، ويجب الانتباه إلى أن الوصفات الطبيعية بمفردها لن تؤدي إلى النتيجة التي ترغبين الحصول عليها بل يجب توافر بعض العوامل الأخرى مثل إتباع الأنظمة الغذائية الصحية، أن يحصل الجسم على كمية المياه اللازمة له بصورة يومية، بجانب كل هذا يجب الحرص على نظافة الأظافر باستخدام الماء والصابون.

خلطة الليمون وماء الورد لتطويل الأظافر

تعد خلطة الليمون وماء الورد واحدة من الوصفات التي تكون محببة لدي العديد من السيدات وتفضل استخدامها خاصة أنها من الوصفات الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية.

مكونات الوصفة

لتحضير وصفة الليمون وماء الورد نحتاج إلى المكونات التالية :

أربع ملاعق من عصير الليمون .

أربع ملاعق من ماء الورد .

طريقة التحضير

ضعي كل من الليمون وماء الورد في وعاء وقومي بخلطه جيدا، ومن ثم استخدمي هذا الخليط بوضعه على أظافرك، وما عليكي سوى أن تدلكيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ويجب عليك قبل تطبيق هذه الوصفة أن تكون يديكي نظيفة وقمتي بغسلها جيدا قبل وضع الوصفة، بعد أن تمر المدة المحددة وهى 30 دقيقة قومي بتكرار الخلطة من مرتين لثلاث مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج .

خلطة من البيض والعسل

نقدم لكم عبر موقعنا مكونات الوصفة

2 صفار بيضة .

2 ملعقة من العسل .

رشة ملح .

طريقة تحضير الوصفة

تعد هذه الوصفة من الوصفات السهلة والبسيطة فيمكنك تحضيرها بمكونات و خطوات بسيطة، ضعي كل من صفار البيض ومقدار العسل بالإضافة إلى رشة ملح وقومي بخلط المكونات سويا حتى تمتزج المكونات، بعد ذلك قومي باستخدام الوصفة على أظافرك واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بتكرير هذه الوصفة يوميا ولمدة أسبوع حتى تحصي على نتيجة جيدة وتلاحظين الفرق .