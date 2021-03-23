صبغ شعر أشقر فاتح في المنزل احصلي على لون رائع بدون الذهاب لمراكز التجميل

طريقة صبغ شعر أشقر فاتح في المنزل هي الأكثر بحثا من قبل السيدات والفتيات على محرك بحث جوجل، حيث أن كافة المنتجات الصناعية للصبغات بها مركبات كيميائية فعالة في تأثيرها ومدارها طويل ولكنها أكثر أذى للشعر من تلف وتساقط وتقصف وضعف عام، لهذا بدأت السيدات تبحثن عن طرق ووصفات طبيعية لصبغ الشعر في المنزل تعطي تأثير واضح وغير مكلفة وآمنة.

وسنعرض لكم في مقالنا اليوم وصفة طبيعية فعالة آمنة وسريعة لصباغة الشعر أشقر فاتح من المنزل تابعونا.

طريقة صبغ شعر أشقر فاتح في المنزل

هذه الطريقة فعالة وتعطي نتيجة من أول مرة وتتكون مما يلي:

عبوتان مختلفتان من صبغة فاتحة مختلفة الدرجة.

فرشاة للشعر.

فازلين.

قفازات بلاستيك.

فرشاة صبغ.

مشط ذو أسنان رفيعة.

قبعة استحمام..

بلسم وشامبو.

نقوم بمزج عبوتان الصبغة جيدا إلى أن تعطينا درجة فاتحة متوسطة بين هاتين الدرجتين.

يتم عمل اختبار للون الصبغة عن طريق وضع القليل من الصبغة على خصلة شعر عند الرقبة لمعرفة اللون الناتج والوقت المستغرق لصباغة الشعر.

يتم وضع الفازلين على حدود الشعر لمنع تصبغ الجلد بالصبغة.

يتم تمشيط الشعر جيدا بالفرشاة وتقسيمه إلى أربعة أجزاء وجزء المقدمة باستخدام المشط رفيع الأسنان.

يتم صباغة مقدمة الشعر في البداية ولفها منفردة.

وبعد ذلك يتم صباغة الأجزاء الأربعة ولفها كل على حدة وربطها بكلبس.

عند تطبيق الصبغة على الشعر يتم وضعها على الجذور باستخدام فرشاة الصبغة وباستخدام المشط يتم سحبها للأطراف.

بعد الانتهاء من تطبيق الصبغة على طريقة صبغ شعر أشقر فاتح في المنزل على الشعر يتم تغطيته بغطاء الاستحمام وتركه حتى 20 دقيقة ومن ثم فحصه

وبعد حوالي نصف ساعة إلى 45 دقيقة يتم نزع الغطاء وغسل الشعر بالشامبو والبلسم.

كيفية صبغ الشعر في المنزل