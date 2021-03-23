وصفة الهريسة في المنزل بأسهل الطرق وأيسرها

الهريسة، يحتوي عالم الحلويات على العديد من الأصناف اللذيذة والتي يفضلها الكبير والصغير، وخاصةً الحلويات الشرقية، حيث أنه يوجد العديد من الأصناف التي يمكن أن يتم عملها وتنفيذها بسهولة في المنزل، ومن ضمن تلك الأصناف هي الهريسة، فيمكن عمل الهريسة بعدة طرق مختلفة منها الهريسة باللوز والهريسة بالجبن والهريسة بزيت الزيتون والهريسة بالبندق، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الهريسة في المنزل.

وصفة الهريسة في المنزل

تعد الهريسة من أصناف الحلويات الشرقية التي يمكن أن يتم تنفيذها بمنتهى اليسر عند توافر مكوناتها، كما مكونات عمل الهريسة ليست مكلفة بالمرة وتوجد في أي منزل فالمكون الأساسي للهريسة هو السميد الخشن وجوز الهند، ولكن لتعدد طرق عمل الهريسة فإنه لا يوجد طريقة محددة لعمل الهريسة.

طريقة عمل الهريسة باللوز

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مقدار ثلاثمائة جرام من السميد.

مقدار مائتين وخمسون جرام لوز مطحون.

مقدار مائة جرام سكر.

مقدار مائة وخمسة وعشرون جرام زبدة ذائبة.

مقدار خمسون ملليلتر ماء زهر البرتقال.

مقدار عشرون حبة لوز كاملة للتزيين.

مقدار مناسب من القطر.

في البداية يتم وضع ملعقة كبيرة من السكر والسميد وماء الزهر في إناء كبير ويتم تقليب الخليط بشكل جيد حتى تختلط جميع المكونات.

تضاف الزبدة إلى خليط السميد ويتم التقليب بشكل مستمر باليد حتى يتم امتزاج الزبدة مع خليط السميد، ثم يترك الخليط جانبًا.

يتم إضافة المتبقي من الماء وماء الزهر إلى خليط السميد وبعدها يتم خلط المكونات مرة أخرى بشكل جيد.

يتم إحضار صينية مدهونة بالزيت ويوضع بها الخليط بالتساوي، ثم يتم تقسيمها على شكل مربعات.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة الشدة، وذلك لمدة نصف ساعة حتى تنضج مكونات الهريسة.

طريقة تنفيذ الهريسة باللوز