طريقة إعداد لفائف الدجاج المقلية اللذيذة برقائق السبرنج رول البيتي

تعتبر لفائف الدجاج المقلية من أشهي وألذ الأكلات السريعة الممتعة، ويتم إعدادها باستخدام رقائق السبرنج رول التي يتم إعدادها أيضاً في المنزل بكل سهولة ويسر، وهذه الرقائق يمكن حشوها بالجبنة أو باللحمة المفرومة أو بالدجاج وكثير من الحشوات الأخرى، وتشتهر طرق تحضيرها في المطابخ الصينية وهي من أجمل المعجنات التي يمكن حفظها في الفريزر لحين الاستخدام، وهذه الوجبة يتم إعدادها في أي وقت لسهولة إعدادها ويكثر على إقبالها كثير من الأطفال وأيضاً الكبار، لذلك سوف نتحدث في هذه المقالة عن مكونات لفائف الدجاج المقلية وطريقة عملها.مكونات لفائف الدجاج المقلية
تتكون لفائف الدجاج المقلية من مجموعة مكونات متوفرة وهي كما يلي:-
- صدور من الدجاج المقطع إلى مكعبات ( متوسطة الحجم ).
- رقائق سبرينج رول.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- حبة كبيرة من البصل المقطع.
- 4 فصوص من الثوم المفروم.
- نصف كوب من الكريمة.
- رشة من الملح.
- صلصة طماطم.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الحبهان المطحون.
- زبدة ( على حسب الحاجة ).
- رشة من البهارات الهندية.
- رشة من البابريكا.
طريقة تحضير لفائف الدجاج المقلية سهلة وبسيطة وهي كالآتي:-
- نقوم بتتبيل قطع الدجاج بالفلفل الأسود والملح والثوم المفروم والكزبرة المطحونة.
- ثم نضيف عليهم عصير الليمون ثم نقلب جميع المكونات مع بعض حتى يتشرب الدجاج الخلطه.
- نضع الكمية المتبقية من الثوم المفروم في مقلاة بها قليل من الزيت ونضع عليه البصل المقطع ونقلبهم جيداً، ثم نضيف عليهم البهارات الهندية ورشة البابريكا والفلفل الأسود والملح ونقلبهم أيضاً.
- ثم نسكب عليهم صلصة الطماطم والكريمة ونحرك، ثم نضع الدجاج المتبل ونحركه ونتركه على النار لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نضع على الخليط الزبدة ثم مقدار ملعقتين من الحشوة داخل رقائق السبرينج رول.
- نقوم بقلي هذه اللفائف في الزيت ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.
طريقة عمل عجينة رقائق السبرنج رول
تعتبر رقائق السبرنج رول من أحلى المعجنات التي يمكن حشوها بالجبنة أو الدجاج أو اللحمة المفرومة وكثير من الحشوات، وتشتهر بكثرة في المطبخ الصيني وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة، والآن سوف نتعرف على مكونات العجينة وطريقة إعدادها وهي:
المكونات
- 3 أكواب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة من الخل.
- ماء للعجن.
عند فرد العجينة
- ربع كوب من النشا.
- ربع كوب من الزيت.
طريقة التحضير
- نضع الملح في قليل من الماء حتى يذوب ثم نضيف إليه الخل ثم نضع كمية الدقيق المحددة مع وضع الماء حسب العجينة بالتدريج.
- نقوم بالعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة غير ملتصقة.
- نشكل العجين على شكل كرات صغيرة الحجم ونتركها لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.
- نضع الكرات في النشا ثم نفرد كل كرة حتى يصل قطرها إلى 20 سم.
- ندهن وجه العجينة بالزيت ثم نرش عليها قليل من النشا ثم نضع العجينة الثانية عليها ونكرر هذه الخطوات حتى نحصل على 5 طبقات.
- ثم نضعها في مقلاة بها زيت على نار هادئة لمدة دقيقة ونقلبها على الناحية الأخرى لمدة دقيقة أيضاً.
- نخرجها من الزيت ثم نفصل العجين الملتصق عن بعضه وباستخدام سكين ساخن نقطع العجين بالحجم المطلوب.
- نقوم بلف الرقائق بالنايلون ونضعها في الفريزر لحين الحاجة إليها.
الوسوم
تعتبر لفائف الدجاج المقلية من أشهي وألذ الأكلات السريعة الممتعة، ويتم إعدادها باستخدام رقائق السبرنج رول التي يتم إعدادها أيضاً في المنزل بكل سهولة ويسر، وهذه الرقائق يمكن حشوها بالجبنة أو باللحمة المفرومة أو بالدجاج وكثير من الحشوات الأخرى، وتشتهر طرق تحضيرها في المطابخ الصينية وهي من أجمل المعجنات التي يمكن حفظها في الفريزر لحين الاستخدام، وهذه الوجبة يتم إعدادها في أي وقت لسهولة إعدادها ويكثر على إقبالها كثير من الأطفال وأيضاً الكبار، لذلك سوف نتحدث في هذه المقالة عن مكونات لفائف الدجاج المقلية وطريقة عملها.مكونات لفائف الدجاج المقلية
تتكون لفائف الدجاج المقلية من مجموعة مكونات متوفرة وهي كما يلي:-
- صدور من الدجاج المقطع إلى مكعبات ( متوسطة الحجم ).
- رقائق سبرينج رول.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- حبة كبيرة من البصل المقطع.
- 4 فصوص من الثوم المفروم.
- نصف كوب من الكريمة.
- رشة من الملح.
- صلصة طماطم.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الحبهان المطحون.
- زبدة ( على حسب الحاجة ).
- رشة من البهارات الهندية.
- رشة من البابريكا.
طريقة تحضير لفائف الدجاج المقلية سهلة وبسيطة وهي كالآتي:-
- نقوم بتتبيل قطع الدجاج بالفلفل الأسود والملح والثوم المفروم والكزبرة المطحونة.
- ثم نضيف عليهم عصير الليمون ثم نقلب جميع المكونات مع بعض حتى يتشرب الدجاج الخلطه.
- نضع الكمية المتبقية من الثوم المفروم في مقلاة بها قليل من الزيت ونضع عليه البصل المقطع ونقلبهم جيداً، ثم نضيف عليهم البهارات الهندية ورشة البابريكا والفلفل الأسود والملح ونقلبهم أيضاً.
- ثم نسكب عليهم صلصة الطماطم والكريمة ونحرك، ثم نضع الدجاج المتبل ونحركه ونتركه على النار لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نضع على الخليط الزبدة ثم مقدار ملعقتين من الحشوة داخل رقائق السبرينج رول.
- نقوم بقلي هذه اللفائف في الزيت ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.
طريقة عمل عجينة رقائق السبرنج رول
تعتبر رقائق السبرنج رول من أحلى المعجنات التي يمكن حشوها بالجبنة أو الدجاج أو اللحمة المفرومة وكثير من الحشوات، وتشتهر بكثرة في المطبخ الصيني وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة، والآن سوف نتعرف على مكونات العجينة وطريقة إعدادها وهي:
المكونات
- 3 أكواب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة من الخل.
- ماء للعجن.
عند فرد العجينة
- ربع كوب من النشا.
- ربع كوب من الزيت.
طريقة التحضير
- نضع الملح في قليل من الماء حتى يذوب ثم نضيف إليه الخل ثم نضع كمية الدقيق المحددة مع وضع الماء حسب العجينة بالتدريج.
- نقوم بالعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة غير ملتصقة.
- نشكل العجين على شكل كرات صغيرة الحجم ونتركها لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.
- نضع الكرات في النشا ثم نفرد كل كرة حتى يصل قطرها إلى 20 سم.
- ندهن وجه العجينة بالزيت ثم نرش عليها قليل من النشا ثم نضع العجينة الثانية عليها ونكرر هذه الخطوات حتى نحصل على 5 طبقات.
- ثم نضعها في مقلاة بها زيت على نار هادئة لمدة دقيقة ونقلبها على الناحية الأخرى لمدة دقيقة أيضاً.
- نخرجها من الزيت ثم نفصل العجين الملتصق عن بعضه وباستخدام سكين ساخن نقطع العجين بالحجم المطلوب.
- نقوم بلف الرقائق بالنايلون ونضعها في الفريزر لحين الحاجة إليها.
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