ماك ارابيا أشهى أنواع الخبز المقدم على طريقة مطاعم ماك الشهيرة

تعد سلسلة مطاعم ماك من أشهر المطاعم الموجودة في مختلف البلاد العربية حيث يشتهرون بتحضير ألذ الأطباق من قطع الدجاج الشهية والساندوتشات المميزة، ويعد ماك ارابيا من أشهى الأصناف التي تحضر في تلك المطاعم وهو عيش شهي على الطريقة العربية ويقدم مع الشاورما أو قطع الدجاج المقرمشة، تابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير العيش بالتفصيل. ماك ارابيا المقادير اللازمة لتحضير الخبز: ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت النباتي. ماك ارابيا المقادير اللازمة لتحضير الخبز: لعمل ساندوتش: كمية من الميونيز والكاتشب.

كمية من الخس.

قطع من شاورما اللحم أو الدجاج المشوي.

شرائح من الطماطم.

قطع من الخيار المخلل. خطوات تحضير ماك ارابيا: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. ضعي الدقيق في طبق ثم أضيفي حبة البركة والسكر والبيكنج بودر وقلبي. أضيفي الخميرة والملح واللبن البودر وقلبي جيداً. أضيفي الزيت وقلبي المكونات معاً حتى تصبح كالرمال. أضيفي الماء بشكل تدريجي حتى تبدأ الخميرة في التكون. قومي بعجن المكونات إلى أن تتكون لديك عجينة طرية ناعمة. قسمي العجينة إلى أجزاء متساوية في الحجم ثم شكلي كل جزء على هيئة كرات. قومي بتغطية الكرات واتركيها في مكان دافئ للتخمر لمدة نصف ساعة أو ساعة. قومي بفرد كل كرة حتى تصبح رقيقة قدر الإمكان. قومي بتسخين طاسة أو قطعة صاج على نار عالية. ضعي العيش بهدوء على الصاج واتركيه حتى ينتفخ ويحمر. اقلبي العيش على الجانب الآخر وافعلي ذلك مع كل العجين حتى تنتهي منه. ضعي اللحم مع شريحة من الخس والطماطم والخيار المخلل ورشة من المايونيز والكاتشب وقدميه. خطوات تحضير ماك ارابيا: الوسوم

تعد سلسلة مطاعم ماك من أشهر المطاعم الموجودة في مختلف البلاد العربية حيث يشتهرون بتحضير ألذ الأطباق من قطع الدجاج الشهية والساندوتشات المميزة، ويعد ماك ارابيا من أشهى الأصناف التي تحضر في تلك المطاعم وهو عيش شهي على الطريقة العربية ويقدم مع الشاورما أو قطع الدجاج المقرمشة، تابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير العيش بالتفصيل. ماك ارابيا المقادير اللازمة لتحضير الخبز: ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت النباتي. ماك ارابيا المقادير اللازمة لتحضير الخبز: لعمل ساندوتش: كمية من الميونيز والكاتشب.

كمية من الخس.

قطع من شاورما اللحم أو الدجاج المشوي.

شرائح من الطماطم.

قطع من الخيار المخلل. خطوات تحضير ماك ارابيا: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. ضعي الدقيق في طبق ثم أضيفي حبة البركة والسكر والبيكنج بودر وقلبي. أضيفي الخميرة والملح واللبن البودر وقلبي جيداً. أضيفي الزيت وقلبي المكونات معاً حتى تصبح كالرمال. أضيفي الماء بشكل تدريجي حتى تبدأ الخميرة في التكون. قومي بعجن المكونات إلى أن تتكون لديك عجينة طرية ناعمة. قسمي العجينة إلى أجزاء متساوية في الحجم ثم شكلي كل جزء على هيئة كرات. قومي بتغطية الكرات واتركيها في مكان دافئ للتخمر لمدة نصف ساعة أو ساعة. قومي بفرد كل كرة حتى تصبح رقيقة قدر الإمكان. قومي بتسخين طاسة أو قطعة صاج على نار عالية. ضعي العيش بهدوء على الصاج واتركيه حتى ينتفخ ويحمر. اقلبي العيش على الجانب الآخر وافعلي ذلك مع كل العجين حتى تنتهي منه. ضعي اللحم مع شريحة من الخس والطماطم والخيار المخلل ورشة من المايونيز والكاتشب وقدميه. خطوات تحضير ماك ارابيا:

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