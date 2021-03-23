طريقة البسبوسة الأصلية 4 مكونات فقط بطريقة المحلات وأحلى

طريقة البسبوسة الأصلية، من أشهر الحلويات الشرقية هي البسبوسة، حلوى تقدم في جميع محلات الحلويات وتتميز بسهولة تحضيرها وبساطة مكوناتها ومن الحلويات الكلاسيكية، نقدم لكم اليوم طريقة تحضيرها في المنزل ألذ من المحلات وأكثر إليك طريقة البسبوسة الأصلية ب 4 مكونات فقط .



طريقة البسبوسة الأصلية بالمقادير

كما ذكرنا سابقا طريقة عمل بلح الشام الشرقية نقدم لكم اليوم البسبوسة الأصلية الشرقية مع المقادير المضبوطة وبعض الملاحظات الهامة في التطبيق.

المقادير:

2 كوب و ربع من دقيق السميد

1/2 كوب من اللبن

1/2 كوب من السمنة ( استخدمي نوع جيد فالبسبوسة تمتاز ب جودة السمنة بداخلها)

3/4 كوب من السكر

2 ملعقة عسل نحل أبيض كبيرة (اختياري)

في إناء أضيفي السكر والحليب والعسل معاً وقومي بتقليبهم حتى يتجانسوا بدون استخدام مضرب، حتى لا تتكون فقاعات.

في إناء آخر أضيفي دقيق السميد والسمنة، ثم قومي بخلطهم جيداً، ثم أضيفي إليهم المكونات السابقة ( السكر والحليب والعسل ).

لا تقومي بخلطها وعجنها كثيراّ، حتى يسهل تسقية البسبوسة بالشربات.

قومي بصبها في صينية بالزبدة أو السمنة ووزعيها في الصينية .

تأكدي من عدم وجود فقاعات هواء، قومي بمسح ايدك بالسمنة وقومي بمساواة الوجه.

اتركيها ترتاح مدة 10 دقائق في الثلاجة.

ادخليها فرن درجة حرارة 200 مئوية رف أوسط 25 دقيقة لتجهيز الشربات.

شربات البسبوسة لابد أن يكون خفيف مثل الماء بالسكر، حتى تقوم البسبوسة بامتصاصه جيداً وإليك طريقة تحضير شربات البسبوسة بطريقة سهلة وبمكونين فقط أساسين هما الماء والسكر بمقدار محدد تفصيلاً في التالي :

كوب من السكر كوب ونص من الماء

كوب سكر كوب ونصف ماء علي النار حتى يصلوا لدرجة الغليان، ثم قومي بتقليل النار واتركيهم لمدة 10 دقائق.

ثم قومي بإضافة ملعقة من السمنة حتى يثقل قوامهم .

بعد خروج البسبوسة ساخنة، قومي بإضافة الشربات سريعاً إليها ويمكنك تزيينها بخطوط من صوص الشيكولاتة .

. ثم قومي بتغطيتها حتى لا تنشف .

طريقة تحضير البسبوسة:شربات البسبوسة

اتركيها نصف ساعة أو ساعة قبل التقديم حتى تقوم بامتصاص كل الشربات المضاف ويمكنك تزيينها بملعقة من الكريم شانتيه أو المكسرات.