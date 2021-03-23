أقوى خلطات لتنعيم الشعر الخشن فعالة وسريعة وغير مكلفة من أول استخدام

أقوى خلطات فعالة وسريعة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد من أول استخدام، جمال المرأة يبدأ من شعرها لذلك تسعى جميع النساء للمحافظة على الشعر الذي يعد بمثابة تاج على رأسها، وقد تتعرض المرأة لعوامل كثيرة قد تسبب تلف الشعر أو تقصفه مما يؤدى إلي ضعفه وفقدان نعومته، ويوجد البعض من السيدات قد تولد بشعر مجعد وخشن وقد يسبب لها هذا الأمر الحرج والمشاكل النفسية إذا ما قارنت نفسها بمن يمتلكون الشعر الناعم، كما أن استخدام بعض مستحضرات التجميل والعناية بالشعر قد يسبب أيضا التلف للشعر إذا ما كانت تحتوي تلك المنتجات على المواد الكيميائية وتم استخدامها لمدة طويلة، كما أن هناك بعض العوامل الأخرى التي قد تسبب التلف للشعر مثل التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، الإفراط في غسل الشعر، التعرض للهواء والأتربة، لذلك أحضرنا لكم في مقال اليوم أفضل خلطات لتنعيم الشعر والتمتع بشعر حريري من أول استخدام بمواد طبيعية تعمل علي تغذية الشعر وإصلاحه.

خلطات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد فى أسرع وقت

يوجد العديد والعديد من الخلطات الطبيعية التي تعمل علي تنعيم الشعر الخشن والمجعد وتمنحه النعومة واللمعان وقد تم تجريب خلطات تنعيم الشعر وأثبتت كفاءتها ومدى فاعليتها فى إصلاح الشعر التالف في وقت قصير، كما أن هذه الخلطات لا تضر الشعر إطلاقا إذا ما تم مقارنتها بالمنتجات الكيميائية لمعظم الشركات، وخلطات تنعيم الشعر التي سوف نقدمها لكم بمكونات كلها طبيعية وبسيطة وغير مكلفة وتعمل تلك الخلطات على تنعيم وترطيب الشعر مثل الحرير وتعد من الخلطات الآمنة تماما على صحة الشعر، لأن خلطات تنعيم الشعر التي سنقدمها منها ما هو مكون من الزبادي، والأخر من الكيوي، وخلطات أخري معدة من القرفة، وخلطات تم استخدام البيض بها، كما تم الاستعانة ببذور الحلبة فى احدي خلطات تنعيم الشعر الخشن والمجعد.

خلطة الزبادي لتنعيم الشعر الخشن والمجعد

يحتوى الزبادي عل العديد من الأحماض والبروتينات التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتغذية فروة الرأس مما يساعد على النمو السريع للشعر ومنع جفافه، وتطهير فروة الرأس من القشرة، كما يعتبر الزبادي من أهم خلطات تنعيم الشعر وفرده وتمليسه وتتكون هذه الخلطة من المكونات التالية:

علبة زبادي كبيرة.

بيضتان.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

يتم مزج الزبادي والبيض مع زيت اللوز في وعاء حتى تكون خليط متجانس، ويتم وضع خلطة تنعيم الشعر هذه على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يتم شطف الشعر جيدا بآي نوع شامبو تستخدميه مع مراعاة أن يكون الشامبو من الأنواع الجيدة حتى لا يسبب تلف الشعر، ويتم استخدام تلك الخلطة مرة واحدة في الأسبوع لتغذية الشعر ومنحه الترطيب وسوف تلاحظون الفرق في تحول الشعر الجاف والخشن إلى شعر ناعم ولامع.

كما أنه يمكنك وضع ملعقة من العسل على زيت اللوز ويتم خلطهم جيدا ثم يتم وضع هذا الخليط على الشعر لمدة ساعتين لتنعيم الشعر وإصلاحه، وتعد هذه الخلطة من أسرع خلطات تنعيم الشعر فسوف تلاحظين الفرق بعد غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر.

خلطة الكيوي لتنعيم الشعر الخشن و الجاف

يعتبر الكيوى من أقوى خلطات تنعيم الشعر حيث أنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، ويحتوي أيضا على فيتامين ج بنسبة كبيرة جدا، كما يساعد الشعر على حمايته من الشيب والحد من ظهور الشعر الأبيض حيث أن لون الشعر يحتوي يرتكز على مادة “الميلانين” الذي ينتج عن طريق الأحماض الأساسية نتيجة نظام يعتمد على عنصر النحاس، والكيوى يحتوى على نسبة كبيرة به، ولتحضير تلك الخلطة يجب تحضير المكونات الأتية:

علبة زبادي كبيرة.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ثمرتان من فاكهة الكيوى.

يتم تقشير الكيوى ويهرس جيدا، ثم يضاف إليه الزبادي وزيت الزيتون ويتم مزجهم جيدا، ثم يتم وضع هذه الخلطة التي تعد من أنجح خلطات تنعيم الشعر على الشعر ويتم تغطيته لمدة ساعتين تقريبان ويتم تكرار تلك الخلطة أسبوعيا للحصول على شعر ناعم وقوى مثل الحرير.

خلطة القرفة لتنعيم الشعر

تعتبر القرفة من النباتات قديمة الأزل والتي يتم استعمالها لتغذية وتقوية الشعر ومنع تساقطه،حيث أن القرفة تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الشعر، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس مما يعمل علي تعزيز نمو الشعر ومعالجة مشاكله، كما أن القرفة تعد من أقوى خلطات تنعيم الشعر والتي تجعل الشعر لامع وناعم وتحميه من الصلع، ويتم تطبيق هذه الخلطة بإضافة الأتي:

قرفة مطحونة.

لبن.

يتم وضع كمية مناسبة من القرفة المطحونة في وعاء عميق حسب طول الشعر وكثافته، ثم يضاف إليها اللبن تدريجيا ويتم الخلط إلى أن نحصل على خلطة متماسكة القوام مثل العجين، ويتم تقسيم الشعر إلي خصل ويتم فرد هذه الخلطة على خصل الشعر وتمشيطها، ثم يترك الشعر بدون أن يغطى لمدة ساعة إلى أن تجف هذه الخلطة، ثم يشطف الشعر بالماء وسوف تدهشون من نتيجة هذه الخلطة التي تعد من أسهل خلطات تنعيم الشعر وأكثرها فائدة في منحه الترطيب والتنعيم والمحافظة على صحته.

خلطة البيض وزيت الزيتون لتغذية وتنعيم الشعر

يعد البيض من أهم خلطات تنعيم الشعر لاحتواءه على العناصر المفيدة جدا لتغذية وتقوية الشعر حيث أنه يعزز بصيلات الشعر والجذور كما يحفز من نمو الشعر ومنحه اللمعان الأمثل لاحتواءه على نسب عالية من عناصر الكبريت والمعادن والبروتينات والفيتامينات اللازمة للشعر، كما أنه يحد من جفاف وتلف الشعر ويحتوي على أحماض دهنية التي تحارب القشرة وتمنع ظهورها، وينشط الدورة الدموية ويعزز من وصول الأكسجين إلى الشعر، لكل هذا فتعتبر تلك الخلطة هي الخلطة المثالية من بين خلطات تنعيم الشعر الجاف والخشن ويلزم لتلك الخلطة تحضير المكونات الأتية:

بيضتان .

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق لبن رائب.

يتم وضع تلك المكونات في وعاء للمزج، ثم يتم وضع الخلطة علي الشعر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة مع مراعاة تغطية الشعر بفوطة مبللة بماء فاتر، ثم يغسل الشعر جيدا وسوف تلاحظين أن تلك الخلطة من أقوى وأهم خلطات تنعيم الشعر، ويجب استخدام تلك الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة لتنعيم الشعر في أسرع وقت.

خلطة بذور الحلبة لتنعيم الشعر المجعد

تتعدد فوائد الحلبة في معالجة الكثير من المشاكل، ولكننا هنا بصدد التحدث عن أهميتها في معالجة الشعر المجعد كونها من أهم خلطات تنعيم الشعر لأن بذور الحلبة تحتوي على نسب كبيرة من “الليسيثين” الذي يعمل على منح الشعر الترطيب والحفاظ على رطوبته والحد من تجاعيد الشعر، وتحتوى بذور الحلبة على الهرمونات التي تعزز من نمو الشعر ومنع تساقطه وتعد بذور الحلبة أقوي وصفة لتنعيم وتكثيف الشعر، وتعمل بذور الحلبة على لمعان الشعر وتنعيم الشعر،.

ولتحضير تلك الخلطة نقوم بنقع نصف كوب من بذور الحلبة في الماء من الليل حتى الصباح، ثم يتم طحن البذور للحصول على عجين متماسك ويتم إضافة علبة زبادي صغيرة إلى هذا العجين مع ملعقتين من زيت الزيتون ويتم مزج تلك المكونات جيدا، ثم يدلك الشعر بهذه الخلطة ويترك لمدة ساعة ونصف ثم يغسل جيدا.

يتم تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع لكونها من أفضل خلطات تنعيم الشعر التي تمنحه التغذية واللمعان والترطيب والتنعيم في وقت قياسي.

خلطة جوز الهند مع عصير الليمون لتنعيم الشعر الجاف والخشن

تعد خلطة جوز الهند أسرع وصفة لتنعيم الشعر الجاف والخشن و تتكون من حليب جوز الهند مضاف إليه عصير الليمون،ويتم عمل هذه الخلطة بوضع كوب من حليب جوز الهند مع كوب من عصير الليمون ثم توضع بالثلاجة حتى تكون طبقة كريمية يتم وضعها على الشعر لمدة عشرة دقائق، ثم يغطى الشعر بمنشفة ساخنة، ويتم غسل الشعر وسوف تلاحظون أن الشعر أصبح ناعما كالحرير، ويجب استخدام تلك الوصفة مرة واحدة فقط في الأسبوع.

خلطة الشوفان والموز لتنعيم وتكثيف الشعر

تساهم خلطة الشوفان والموز على تغذية الشعر وتقويته ومنع تساقطه، كما تعيد إليه الصحة واللمعان ويعمل الشوفان على تنعيم الشعر بشكل جيد ومنحه الترطيب دون ترك أي آثار جانبية، ويتم تحضير تلك الخلطة بسلق كمية مناسبة من الشوفان ثم يتم هرسهم جيدا مع موزة ويتم إضافة زيت فيتامين ثم يتم مزجهم جيدا لتكوين عجين ويتم وضعهم على الشعر لمدة لا تزيد عن ساعة كاملة، ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر وينصح بالمداومة على استخدام تلك الخلطة لتنعيم الشعر والحفاظ على صحته ومنحة الطول والكثافة واللمعان.

خلطة النسكافيه والشاي لتنعيم الشعر

هذه الخلطة لها مفعول السحر في تنعيم الشعر ويتم تجهيزها بخلط ملعقتين من النسكافيه على ربع كوب من الشاي وصفار بيضة وملعقة مايونيز وملعقة من عصير الليمون ويتم خلط هذه المكونات جميعا بعناية ثم توضع على الشعر قبل الاستحمام لمدة لا تقل عن ساعة ونصف ثم يشطف الشعر جيدا ولمنح الشعر النعومة واللمعان يجب الحرص على تنفيذ هذه الخلطة مرة كل أسبوعين.

خلطة الصبار لتنعيم الشعر

من أفضل خلطات تنعيم الشعر هي خلطة الصبار حيث أن الصبار يمنح الشعر الترطيب ويمنحه ما يفقده من الزيوت الطبيعية الناتجة عن غسل الشعر كما يعمل على إصلاح فروة الرأس، ويجب الحذر عند استعمال هذه الخلطة حيث أنها تعمل على منح الشعر اللون الأسود لذلك يفضل استخدامها لأصحاب الشعر الأسود فقط.

مكونات الوصفة

ملعقتان من جل الصبار.

ملعقتان من الماء بنفس قدر جل الصبار المستخدم.

يتم تحضير تلك الخلطة بمزج جل الصبار مع الماء جيدا ثم يتم تعبئة الخلطة فى زجاجة برشاش، ثم يغسل الشعر جيدا قبل استخدام الخلطة، ثم يرش الشعر بخلطة الصبار ويترك عل الشعر، ويجب تكرار تلك الخلطة لتنعيم الشعر مرتين فى الأسبوع للحصول على الشعر الناعم الحريري الرطب.

عدم غسل الشعر أكثر من مرتين فى الأسبوع حتى لا تفقديه الزيوت الطبيعية مما يعرضه للجفاف.

مراعاة استخدام أنواع الشامبو الطبيعية والبعد عن المنتجات الكيميائية مع إضافة بعض القطرات من الزيوت الطبيعية إلى الشامبو قبل الاستخدام مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الأرغان.

عند تمشيط الشعر يجب استعمال الفرشاة ذات الأسنان الواسعة حتى يتم تسليك الشعر من التشابك بدون أن تقطعه.

عدم استخدام الصبغات الكيميائية نهائيا على الشعر والاستعاضة بالبدائل الطبيعية.

الإقلال من استخدام مصففات الشعر ذات الحرارة مثل الاستشوار ومكواة الشعر على القدر المستطاع فهي من أكثر العوامل التي تسبب جفاف الشعر.

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة ويفضل تغطية الرأس بقبعة أو استخدام مظلة لحماية الشعر من أشعة الشمس المباشرة.

الإكثار من شرب المياه على مدار اليوم والحفاظ على الأكل الصحي الغنى بالفيتامينات والمعادن مثل الخضروات.

نصائح هامة للعناية بالشعر وحمايته من الجفافخلطة النشا لتنعيم الشعر

يتم استخدام النشا لتنعيم الشعر نظر لاحتواءه على العديد من الفيتامينات والأحماض التي تقوية الشعر من الجذور إلى الأطراف، ويساعد النشا فى تخليص الشعر من التجاعيد مما يعمل على بقاءه مفرود، كما يعزز من نمو الشعر وزيادة كثافته ويخلصه من القشرة، وأيضا يساعد فى تجديد خلايا فروة الرأس.

مكونات خلطة النشا لتنعيم الشعر

ربع كوب من النشا.

نصف كوب ماء.

يجب التنويه أنه كلما زاد طول الشعر يتم زيادة الكمية أن نحصل على خليط متماسك، ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى خصل لوضع الخلطة عليه، وبعد توزيع الخلطة على الشعر يتم تركها لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر جيدا بالشامبو.

وللحصول غلى ترطيب للشعر يمكن إضافة مزيج زيوت إلى الخلطة مثل زيت زيت الزيتون وزيت جوز الهند ولكن يراعى هنا تغطية الرأس وترك الخلطة على الشعر لمدة لا تقل عن تلاث ساعات للحصول على التنعيم والترطيب.

خلطة عصير البصل وزيت اللافندر لتنعيم الشعر

تعتبر خلطة البصل واللافندر من أهم خلطات تنعيم الشعر لأن البصل من أهم المصادر الغنية بالمنجنيز والفسفور والبيوتين والنحاس وفيتامين ج وغيرها من المكونات التي تعمل غلى تنعيم الشعر ومنحه الترطيب، ولتحضير تلك الخلطة

يتم عصر كمية من البصل ونضيف إليها قطرات من زيت اللافندر ويتم مزجهم جيدا ثم يوضع غلى فروة الرأس ويتم التدليك برفق، ثم يترك على الشعر لمدة 15 دقيقة.

يتم غسل الشعر جيد بالماء والشامبو بعد مرور الوقت المحدد.

نقوم بتكرار تلك الخلطة مرتان فى الأسبوع للحصول على النتيجة المرغوبة والتمتع بشعر ناعم وصحي.