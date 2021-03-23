نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني تحضير الملوخية بالجمبري حيث أن الملوخية بالجمبري من ألذ الأكلات التي يمكنك تناولها، وهي من أسهل الأطباق التي يمكنكِ إعدادها بسهولة في المنزل دون أي جهد، ونعرض لكم أسهل طريقة لتحضير الملوخية بالجمبري من أفضل الاطباق على سفرتك سوف تنال إعجاب كل من يتذوقها، ودائما يقوم الناس بإعداد الملوخية بجانب أكلة السمك والجمبري

إليكم مكونات الملوخيىة بالجمبري عبر موقعنا

كيلو من الملوخية

نصف كيلو من الجمبري.

بصلة كبيرة الحجم.

5 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

3 أكواب من مرقة الدجاج أو اللحم أو الماء.

6 ملاعق سمن.

أولًا: قومي بتقطيف الملوخية وغسلها جيدًا أكثر من مره، ثم قومي بفردها في مكان جيد التهوية واتركيها حتى تجف تمامًا من الماء.

ثانيًا: في الوقت الذي تجف به الملوخية قومي بتقشير الجمبري وتنظيفه وغسله.

ثالثًا: قومي بتخريط الملوخية باستخدام المخرطة أو الخلاط حتى تحصلي على ملوخية ناعمة.

رابعًا: قومي بفرم البصلة ناعم جدًا ثم ضعي السمن في إناء عميق وضعي البصلة بها وارفعيها على النار واستمري في التقليب حتى تتحول البصلة إلى اللون الذهبي الفاتح.

خامسًا: ضعي الجمبري على البصل ثم ضعي الملح والفلفل الأسود وضعي المرقة أو الماء وقلبي المكونات واتركيهم على النار حتى ينضج الجمبري.

سادسًا: ضعي الملوخية المفرومة على الجمبري واتركيهم على نار هادئة للغاية.

سابعًا: في طاسة صغيرة ضعي باقي السمن ثم ضعي الثوم المهروس واتركيهم على النار لعدة ثواني ثم أضيفي الكزبرة الجافة إلى الثوم واتركيهم على النار حتى يصبح الثوم باللون الذهبي.

ثامنًا: ضعي الثوم والكزبرة على الملوخية بالجمبري وقومي بتقليبهم جيدًا.

طريقة التقديم

يتم تقديم الملوخية بالجمبري ساخنة مع الخبز أو الأرز بجانب المخلل وفي الغالب لا تعتبر الملوخية كطبق طعام أساسي بل يتم تقديمها بجانب أطعمه أخرى مثل المحشي أو المعكرونة بالبشاميل.