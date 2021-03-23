طريقة عمل الطعمية البيتي المقرمشة بخلطة سرية مثل المطاعم

الطعمية البيتي المقرمشة ، من أطيب الأطعمة التي تقدم على وجبة الإفطار، وكثير من الناس يفضلون تناولها في وجبة العشاء، وهى من الأطعمة التي تقدم بجانب طبق الفول، والسلطة، والمخلل، والخبز البلدي، وتحتوي على بعض المكونات التي تزيد من حلاوة طعمها وتجعلها مقرمشة ولذيذة، وكثير من الأمهات يفضلون صنعها في المنزل بدل من شرائها من الخارج، ولكن تواجههم بعض المشاكل البسيطة عند عملها في المنزل تجعلها غير مقرمشة وغير هشة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الطعمية البيتي المقرمشة بكل أسرارها وبخطوات بسيطة. مكونات الطعمية البيتي المقرمشة مكونات الطعمية البيتي المقرمشة سوف نتعرف علي مكونات الطعمية وهى كالتالي:- كوب من الحمص. كوب من الفول المكسور. حزمة صغيرة من البقدونس. حزمة صغيرة من الكزبرة الخضراء. 2 عود من الكرات. عود صغير من الكرفس. بصلة متوسطة الحجم. ملعقة من الثوم المفروم. ملعقة من الكمون. ملعقة من الملح. ربع ملعقة من النشا. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ربع ملعقة من الكربونات. بيضة واحدة. قطعة صغيرة من لبابة الخبز. ملعقة من السمسم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية البيتي المقرمشة بخلطة سرية وهى كما يلي:- نقوم بنقع الفول والحمص ليلة كاملة ثم نصفيه جيداً من الماء.

نقوم بإحضار الكبة الكهربائية، ونقوم بوضع جميع المكونات ونخلطهم جيداً، حتى يصبح الخليط هش وخفيف القوام.

نقوم بتفريغ المكونات في طبق كبير الحجم، ونقوم بوضع البيضة والكربونات والسمسم ونعجنهم جيداً، حتى يتضاعف حجم العجين.

نقوم بإحضار طاسة متوسطة الحجم، ثم نضع الطاسة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت لقلي الطعمية، ثم نتركها تسخن جيداً.

نقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص متوسطة الحجم، ثم نرشها بقليل من السمسم، ونضعها في الزيت ونتركها حتى تتحمر وتصبح مقرمشة وخفيفة.

نقوم بإخراج الطعمية من الزيت ونصفيها جيداً، ثم نقدمها بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل الطعمية المقرمشة بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:- عدم ضرب المكونات في الخلاط حتى يصبح الخليط ناعم وغير متماسك. للحصول على عجينة هش وخفيفة ننصح بوضع قطعة صغيرة من لبابة الخبز. وضع ربع ملعقة من النشا يجعل الطعمية مقرمشة ولذيذة. وضع عود من الكرفس يعطي العجينة رائحة جميلة. الكزبرة والثوم هم أساس عجينة الطعمية ولا غنى عنهم. لا يفضل وضع أي بهارات غير الملح والكمون والشطة. يجب أن يسخن الزيت جيداً قبل القلي. يجب أن تكون كمية الزيت كبيرة حتى نحصل على طعمية مستوية ومقرمشة. الوسوم

الطعمية البيتي المقرمشة ، من أطيب الأطعمة التي تقدم على وجبة الإفطار، وكثير من الناس يفضلون تناولها في وجبة العشاء، وهى من الأطعمة التي تقدم بجانب طبق الفول، والسلطة، والمخلل، والخبز البلدي، وتحتوي على بعض المكونات التي تزيد من حلاوة طعمها وتجعلها مقرمشة ولذيذة، وكثير من الأمهات يفضلون صنعها في المنزل بدل من شرائها من الخارج، ولكن تواجههم بعض المشاكل البسيطة عند عملها في المنزل تجعلها غير مقرمشة وغير هشة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الطعمية البيتي المقرمشة بكل أسرارها وبخطوات بسيطة. مكونات الطعمية البيتي المقرمشة مكونات الطعمية البيتي المقرمشة سوف نتعرف علي مكونات الطعمية وهى كالتالي:- كوب من الحمص. كوب من الفول المكسور. حزمة صغيرة من البقدونس. حزمة صغيرة من الكزبرة الخضراء. 2 عود من الكرات. عود صغير من الكرفس. بصلة متوسطة الحجم. ملعقة من الثوم المفروم. ملعقة من الكمون. ملعقة من الملح. ربع ملعقة من النشا. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ربع ملعقة من الكربونات. بيضة واحدة. قطعة صغيرة من لبابة الخبز. ملعقة من السمسم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية البيتي المقرمشة بخلطة سرية وهى كما يلي:- نقوم بنقع الفول والحمص ليلة كاملة ثم نصفيه جيداً من الماء.

نقوم بإحضار الكبة الكهربائية، ونقوم بوضع جميع المكونات ونخلطهم جيداً، حتى يصبح الخليط هش وخفيف القوام.

نقوم بتفريغ المكونات في طبق كبير الحجم، ونقوم بوضع البيضة والكربونات والسمسم ونعجنهم جيداً، حتى يتضاعف حجم العجين.

نقوم بإحضار طاسة متوسطة الحجم، ثم نضع الطاسة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت لقلي الطعمية، ثم نتركها تسخن جيداً.

نقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص متوسطة الحجم، ثم نرشها بقليل من السمسم، ونضعها في الزيت ونتركها حتى تتحمر وتصبح مقرمشة وخفيفة.

نقوم بإخراج الطعمية من الزيت ونصفيها جيداً، ثم نقدمها بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل الطعمية المقرمشة بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:- عدم ضرب المكونات في الخلاط حتى يصبح الخليط ناعم وغير متماسك. للحصول على عجينة هش وخفيفة ننصح بوضع قطعة صغيرة من لبابة الخبز. وضع ربع ملعقة من النشا يجعل الطعمية مقرمشة ولذيذة. وضع عود من الكرفس يعطي العجينة رائحة جميلة. الكزبرة والثوم هم أساس عجينة الطعمية ولا غنى عنهم. لا يفضل وضع أي بهارات غير الملح والكمون والشطة. يجب أن يسخن الزيت جيداً قبل القلي. يجب أن تكون كمية الزيت كبيرة حتى نحصل على طعمية مستوية ومقرمشة.

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