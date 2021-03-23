طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية بطعم ولا أروع وبخطوات بسيطة

طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية، تعتبر الكنافة النابلسية من الحلويات المشهورة في سوريا، وفي الفترة الأخيرة انتشرت في البلدان العربية وكثرت المتاجر التي تقوم بتقديمها، وفضلها الشعوب العربية كثيراً ونالت على إعجاب الكثيرين، وادمنها البعض حتى أصبح كثير من الأشخاص يتناولونها بشكل يومي، وتعتمد الكنافة النابلسية في إعدادها على أنواع مختلفة ومحددة من الجبن وتعتمد أيضاً على الكنافة، وفي هذا المقال يتوفر لكم طريقة سهلة لعمل الكنافة النابلسية.

طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية

لتحضير الكنافة النابلسية مثل المحلات تماماً وعلي الطريقة الأصلية وبطريقة سهلة وبنفس الطعم الرائع

مقادير الكنافة النابلسية

نصف كيلو من الكنافة.

كوب كبير من الزبدة المذابة.

ربع كيلو من الجبنة الموتزاريلا أو الجبنة العكاوي.

للشربات ربع كيلو من السكر.

نصف لتر ماء فاتر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

وللتزين يمكن إضافة الفستق المطحون.

صينية كبيرة الحجم.

طريقة إعداد الكنافة النابلسية بخطوات بسيطة

في بداية الخطوات نقوم بوضع الكنافة في الخلاط الكهربائي ونتأكد من طحنها جيداً، وبعد طحنها نقوم بإضافة الزبدة المذابة إليها تدريجياً ونمزجهم جيداً.

نقوم بإحضار الصينية وندهنها بالزيت جيداً أو بأي مادة دهنية أخرى ثم نقوم بوضع الكنافة المخلوطة بالزبدة بها ونضغطها جيداً بواسطة ملعقة معدنية.

وبعد ذلك نقوم بوضع نوع الجبنة المتوفر سواء كانت الجبنة العكاوي أو الجبنة الموتزاريلا، يجب أن نتخلص من الملح الموجود بالجبنة وذلك من خلال وضعها في ماء ونقعها لمدة يوم كامل مع تغيير الماء باستمرار.

وبعد وضع الجبنة نقوم بوضع طبقة أخرى من الكنافة الممزوجة بالزبدة و نضغطها جيداً.

ثم نقوم بإدخال صينية الكنافة إلى الفرن بعد أن قمنا بتسخينه مسبقاً، ونتركها حتى تنضج لفترة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

عند النضج نقوم بإخراجها من الفرن وترك الكنافة النابلسية لتبرد قليلاً.

وعند تركها نقوم بإعداد الشربات وذلك عبر وضع إناء عميق على نار متوسطة، ونقوم بإضافة الكمية الموجودة من الماء والسكر ونقوم بالتقليب المستمر لوقت قصير ثم نتركهم على النار حتى الغليان.

وقبل أن ينتهي الشربات نقوم بإضافة الملعقة الموجودة من الفانيليا ونقوم بالتقليب لمدة 5 دقائق أخرى.

وبعد ذلك نقوم بنقل الكنافة النابلسية من الصينية إلى طبق واسع ثم نقوم بسقيها بالشربات الساخن.

وعند التقديم نقوم بتزينها بالفستق المطحون ثم نقطعها إلى قطع متساوية ونقدمها للأكل وبالهنا والشفا.

وفي نهاية مقالتنا نتمني أن نكون قد قدمنا لكي كل ما تحتاجينه في طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية، ويمكنك أيضاً متابعتنا لمعرفة الوصفات الأصلية اخري مثل كيك الرواني والمشهورة بكيك البسبوسة الهشة.