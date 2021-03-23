تخلصي من آثار الحبوب بمكونين فقط و نتيجة من اول مرة

تخلصي من آثار الحبوب بمكونين فقط و نتيجة من أول مرة ان آثار الحبوب من الاشياء المزعجه التي تحدث للكثير من الشباب و المراهقين لانها تسبب الندوب الواضحه التي تفسد من نضارة بشرتك وصفائها وتسبب الاحراج وسنقدم لكي افضل الوصفات الفعالة تخلصي من آثار الحبوب بمكونين فقط و نتيجة من أول مرة. وصفة النشا والشاي لتتخلصي من آثار الحبوب نتيجة من اول مرة وصفة النشا والشاي لتتخلصي منثار الحبوب نتيجة من اول مرة المكونات : معلقة من النشا.

معلقة من الشاي.

مقدار من الماء. طريقة تحضير وصفة الشاي: ضعي مقادير النشا والشاي والماء في اناء علي نار وقومي بتقليبهم حتى يتماسكوا ويثقل المزيج .

ضعيه علي وجهك بحركات دائرية لمدة نصف ساعة ثم اغسليه. وصفة العسل والخميرة لتتخلصي من آثار الحبوب وصفة العسل والخميرة لتتخلصي من المكونات: 1 معلقة من العسل الابيض .

1/2 معلقة من الخميرة.

1 معلقة من اللبن . طريقة التحضير: ضعي كل تلك المكونات وامزجيهم جيدا وضعيهم علي بشرتك لمده لا تقل عن 20 دقيقة للتخلص من آثار الحبوب. طريقة التخلص من آثار الحبوب بوصفة الاسبرين طريقة التخلص منثار الحبوب بوصفة الاسبرين المكونات: عدد 2 قرص من الاسبرين.

1 معلقة صغيرة من عصير الليمون . طريقة الاستعمال: اطحني قرصين الاسبرين وضيفي عليهم عصير الليمون واخلطيهم وضعيهم علي مكان الحبوب واتركيه حتى يجف ثم اغسليه بالماء وستلاحظي النتيجة. وصفة الملح والعسل لازالة آثار الحبوب بمكونين وصفة الملح والعسل لازالةثار الحبوب بمكونين المكونات : 1/4 معلقة من الملح.

1 معلقة من العسل .

1/4 كوب من الماء الدافيء. طريقة الاستعمال الصحيحه: اذيبي الملح في الماء تماما واغمسي قطن في الخليط وضعيها علي مكان الحبوب عده دقائق.

ثم ضعي عليها معلقه العسل لمدة ربع ساعة ثم اغسليها بالماء . يمكنك أن تتمتعي ببشرة صافية خالية من العيوب ببعض الوصفات الطبيعية لكن عليك أولاً باختبار أي مكون علي الجلد لإن من الممكن أن يكون لديك أي نوع من أنواع الحساسية من احدي المكونات. الوسوم

تخلصي من آثار الحبوب بمكونين فقط و نتيجة من أول مرة ان آثار الحبوب من الاشياء المزعجه التي تحدث للكثير من الشباب و المراهقين لانها تسبب الندوب الواضحه التي تفسد من نضارة بشرتك وصفائها وتسبب الاحراج وسنقدم لكي افضل الوصفات الفعالة تخلصي من آثار الحبوب بمكونين فقط و نتيجة من أول مرة. وصفة النشا والشاي لتتخلصي من آثار الحبوب نتيجة من اول مرة وصفة النشا والشاي لتتخلصي منثار الحبوب نتيجة من اول مرة المكونات : معلقة من النشا.

معلقة من الشاي.

مقدار من الماء. طريقة تحضير وصفة الشاي: ضعي مقادير النشا والشاي والماء في اناء علي نار وقومي بتقليبهم حتى يتماسكوا ويثقل المزيج .

ضعيه علي وجهك بحركات دائرية لمدة نصف ساعة ثم اغسليه. وصفة العسل والخميرة لتتخلصي من آثار الحبوب وصفة العسل والخميرة لتتخلصي من المكونات: 1 معلقة من العسل الابيض .

1/2 معلقة من الخميرة.

1 معلقة من اللبن . طريقة التحضير: ضعي كل تلك المكونات وامزجيهم جيدا وضعيهم علي بشرتك لمده لا تقل عن 20 دقيقة للتخلص من آثار الحبوب. طريقة التخلص من آثار الحبوب بوصفة الاسبرين طريقة التخلص منثار الحبوب بوصفة الاسبرين المكونات: عدد 2 قرص من الاسبرين.

1 معلقة صغيرة من عصير الليمون . طريقة الاستعمال: اطحني قرصين الاسبرين وضيفي عليهم عصير الليمون واخلطيهم وضعيهم علي مكان الحبوب واتركيه حتى يجف ثم اغسليه بالماء وستلاحظي النتيجة. وصفة الملح والعسل لازالة آثار الحبوب بمكونين وصفة الملح والعسل لازالةثار الحبوب بمكونين المكونات : 1/4 معلقة من الملح.

1 معلقة من العسل .

1/4 كوب من الماء الدافيء. طريقة الاستعمال الصحيحه: اذيبي الملح في الماء تماما واغمسي قطن في الخليط وضعيها علي مكان الحبوب عده دقائق.

ثم ضعي عليها معلقه العسل لمدة ربع ساعة ثم اغسليها بالماء . يمكنك أن تتمتعي ببشرة صافية خالية من العيوب ببعض الوصفات الطبيعية لكن عليك أولاً باختبار أي مكون علي الجلد لإن من الممكن أن يكون لديك أي نوع من أنواع الحساسية من احدي المكونات.

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