كيكة الباونتي الإسفنجية بالكريم كراميل والشيكولاتة طعمها جنان

تعد كيكة الباونتي الإسفنجية من أشهى أنواع الكيك، كما تعتبر كيكة الباونتي الإسفنجية واحدة من الحلويات الغريبة والغير تقليدية، وتقدم كيكة الباونتي الإسفنجية في الكثير من الدول ومحلات الحلويات المشهورة، فهي تتميز بأنها لها طعم رائع ومذاق شهي ولذيذ، وأصبحت لها مكانه خاصة في قلوب الكثير من الناس، ويحبها الكثير كباراً وصغاراً، فهي من أنواع الكيك التي تقدم باردة.

وكيكة الباونتي الأسفنجية لها قيمة غذائية مرتفعة جداً، فهي تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، والبوتاسيوم، والكربوهيدرات، والصوديوم، والألياف الغذائية الهامة التي تمد الجسم بالطاقة.

وكيكة الباونتي تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى وقت طويل لإعدادها، كما يعطي لها الكراميل طعم كريمي ورائع وشهي، ويمكنك سيدتي تقديم كيكة الباونتي الإسفنجية كنوع من أنواع الحلويات الجديدة والمختلفة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الباونتي الإسفنجية بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات موجودة في كل منزل، تابعي معنا. مكونات كيكة الباونتي الإسفنجية كوب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. مكونات الحشوة كوبان من جوز الهند المبشور.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

أربعة ملاعق كبيرة من السميد المطحون.

شربات لتشريب الكيك. مكونات الطبقة الخارجية ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كوبان من الحليب السائل.

ظرفان من الكريم كراميل البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة. طريقة تحضير كيكة الباونتي الإسفنجية نحضر وعاء كبير وعميق، ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به وإزالة الشوائب والأتربة الموجودة بالدقيق، وحتى نضمن أن يكون الكيك ناجح.

نقوم بنخل الكاكاو البودرة، ثم نضع نصف ملعقة صغيرة من الملح على الدقيق، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ونصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، ثم نقلب المكونات الجافة جيداً مع بعضها.

نحضر وعاء آخر، ثم نقوم بخفق البيض مع السكر، والفانيليا السائلة على سرعة عالية، ونخفق المكونات جيداً حتى تتجانس ويصبح الخليط هش وكثيف ولونه باهت.

نقوم بوضع الحليب والزيت النباتي، ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات تماماً، وتتداخل مع بعضها.

نقوم بوضع نصف كمية المكونات الجافة على خليط البيض والسكر، ثم نقوم بعجن المكونات جيداً بواسطة اليد حتى تختلط المكونات تماماً، وتحصلي على عجينة متجانس وطرية.

نقوم بإحضار صينية، ثم ندهن الصينيه بالقليل من الزبدة ونرشها بالدقيق، ثم نقوم بصب خليط الكيك في الصينية. مكونات كيكة الباونتي الإسفنجيةمكونات الحشوةمكونات الطبقة الخارجيةطريقة تحضير كيكة الباونتي الإسفنجية الوسوم

تعد كيكة الباونتي الإسفنجية من أشهى أنواع الكيك، كما تعتبر كيكة الباونتي الإسفنجية واحدة من الحلويات الغريبة والغير تقليدية، وتقدم كيكة الباونتي الإسفنجية في الكثير من الدول ومحلات الحلويات المشهورة، فهي تتميز بأنها لها طعم رائع ومذاق شهي ولذيذ، وأصبحت لها مكانه خاصة في قلوب الكثير من الناس، ويحبها الكثير كباراً وصغاراً، فهي من أنواع الكيك التي تقدم باردة.

وكيكة الباونتي الأسفنجية لها قيمة غذائية مرتفعة جداً، فهي تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، والبوتاسيوم، والكربوهيدرات، والصوديوم، والألياف الغذائية الهامة التي تمد الجسم بالطاقة.

وكيكة الباونتي تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى وقت طويل لإعدادها، كما يعطي لها الكراميل طعم كريمي ورائع وشهي، ويمكنك سيدتي تقديم كيكة الباونتي الإسفنجية كنوع من أنواع الحلويات الجديدة والمختلفة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الباونتي الإسفنجية بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات موجودة في كل منزل، تابعي معنا. مكونات كيكة الباونتي الإسفنجية كوب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. مكونات الحشوة كوبان من جوز الهند المبشور.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

أربعة ملاعق كبيرة من السميد المطحون.

شربات لتشريب الكيك. مكونات الطبقة الخارجية ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كوبان من الحليب السائل.

ظرفان من الكريم كراميل البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة. طريقة تحضير كيكة الباونتي الإسفنجية نحضر وعاء كبير وعميق، ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به وإزالة الشوائب والأتربة الموجودة بالدقيق، وحتى نضمن أن يكون الكيك ناجح.

نقوم بنخل الكاكاو البودرة، ثم نضع نصف ملعقة صغيرة من الملح على الدقيق، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ونصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، ثم نقلب المكونات الجافة جيداً مع بعضها.

نحضر وعاء آخر، ثم نقوم بخفق البيض مع السكر، والفانيليا السائلة على سرعة عالية، ونخفق المكونات جيداً حتى تتجانس ويصبح الخليط هش وكثيف ولونه باهت.

نقوم بوضع الحليب والزيت النباتي، ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات تماماً، وتتداخل مع بعضها.

نقوم بوضع نصف كمية المكونات الجافة على خليط البيض والسكر، ثم نقوم بعجن المكونات جيداً بواسطة اليد حتى تختلط المكونات تماماً، وتحصلي على عجينة متجانس وطرية.

نقوم بإحضار صينية، ثم ندهن الصينيه بالقليل من الزبدة ونرشها بالدقيق، ثم نقوم بصب خليط الكيك في الصينية. مكونات كيكة الباونتي الإسفنجيةمكونات الحشوةمكونات الطبقة الخارجيةطريقة تحضير كيكة الباونتي الإسفنجية

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