الطريقة الصحيحة للكنافة بالقشطة أفضل طريقة لتحضير الكنافة بالقشطة بأجمل طعم، تعتبر الكنافة من أكثر الحلويات شهرة داخل العالم العربي، ولهذا تبحث جميع ربات البيوت على أفضل الطرق لتحضيرها، وتتميز الكنافة بإمكانية تحضيرها بطرق عديدة، فهناك طريقة للتحضير بالجبن، وهناك طريقة بالقشطة، ويوجد أيضا الكنافة بالمكسرات، كما تعتبر صينية الكنافة الحلوي الأولي من قائمة حلويات شهر رمضان المبارك، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض أفضل طريقة لتحضير الكنافة بالقشطة. الطريقة الصحيحة للكنافة بالقشطة الكذابة الطريقة الصحيحة للكنافة بالقشطة الكذابة أولاالمقادير : نصف كيلو كنافة.

كوب من السمن الذائب.

نصف كوب سكر أبيض مطحون. مقادير القشطة الكذابة: نصف ملعقة صغيرة فانيليا

كوب من القشطة.

ثلاث ملاعق كبار من بودرة الكريم شانتيه

اثنان كوب من اللبن السائل.

ملعقتين كبار نشا. مقادير شربات الكنافة: واحد ليمونة.

ملعقة من الزبدة السائلة.

كوب ونصف ماء فاتر.

كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة من الفانيليا السائلة ثانيا طريقة التحضير ثانيا طريقة التحضير أولا طريقة تحضير القشطة الكذابة : أولا وضع اللبن والنشا في وعاء، وتقليبهم حيدا حتي الذوبام، ووضع الوعاء على نار هادئة.

وبعد ذلك ضع الفانيليا وبودرة الكريم شانتيه والاستمرار في التقليب حتى يتكون معك القوام المتماسك.

وبعد ذلك عليك وضع علبة القشطة والتقليب لمدة دقيقتين

ثم ارفعي الوعاء عن النار واتركيه جانبا حتى يبرد قليلًا قبل وضعه في حشو الكنافة. ثانيا تحضير صنينة الكنافة بالقشطة : أولا عليك تحضير صينية ذات مقاس مناسب وقومي بتغليف القاع بملعقتين كبار من السمنة.

ثم قومي بوضع نصف كمية الكنافة وافرديها جيدًا ثم قومي بالضغط عليها جيدا باستخدام أطراف الأصابع.

ثم قومي بتوزيع كمية مناسبة من السمن على الكنافة.

ثم ضعي القشطة فوق الكنافة مع الإنتباه على ترك الأطراف بدون حشو؛ لكي لا تحترق القشطة فيما بعد داخل الفرن.

ثم ضع الكمية الباقية من الكنافة، وقومي بتوزيعها، ثم ضع كمية من السمن الذائب مرة أخرى فوق الوجه.

ثم ضع الصينية في الفرن الساخن على درجة 180 وتركها حتى تأخذ اللون ذهبي.

إذا كان لديك رغبة في زيادة احمرار الوجه تستطيعي إشعال الشواية حتي تصل للدرجة التي تريديها.

ثم قومي بإخراج صينية الكنافة من الفرن ثم ضعي الشربات البارد فوقها وهي ساخنة، كما يمكنك معرفة أيضا طريقة عمل الكيكة الإسفنيجة بدون إسبونج بالدقيق العادي الوسوم

الطريقة الصحيحة للكنافة بالقشطة أفضل طريقة لتحضير الكنافة بالقشطة بأجمل طعم، تعتبر الكنافة من أكثر الحلويات شهرة داخل العالم العربي، ولهذا تبحث جميع ربات البيوت على أفضل الطرق لتحضيرها، وتتميز الكنافة بإمكانية تحضيرها بطرق عديدة، فهناك طريقة للتحضير بالجبن، وهناك طريقة بالقشطة، ويوجد أيضا الكنافة بالمكسرات، كما تعتبر صينية الكنافة الحلوي الأولي من قائمة حلويات شهر رمضان المبارك، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض أفضل طريقة لتحضير الكنافة بالقشطة. الطريقة الصحيحة للكنافة بالقشطة الكذابة الطريقة الصحيحة للكنافة بالقشطة الكذابة أولاالمقادير : نصف كيلو كنافة.

كوب من السمن الذائب.

نصف كوب سكر أبيض مطحون. مقادير القشطة الكذابة: نصف ملعقة صغيرة فانيليا

كوب من القشطة.

ثلاث ملاعق كبار من بودرة الكريم شانتيه

اثنان كوب من اللبن السائل.

ملعقتين كبار نشا. مقادير شربات الكنافة: واحد ليمونة.

ملعقة من الزبدة السائلة.

كوب ونصف ماء فاتر.

كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة من الفانيليا السائلة ثانيا طريقة التحضير ثانيا طريقة التحضير أولا طريقة تحضير القشطة الكذابة : أولا وضع اللبن والنشا في وعاء، وتقليبهم حيدا حتي الذوبام، ووضع الوعاء على نار هادئة.

وبعد ذلك ضع الفانيليا وبودرة الكريم شانتيه والاستمرار في التقليب حتى يتكون معك القوام المتماسك.

وبعد ذلك عليك وضع علبة القشطة والتقليب لمدة دقيقتين

ثم ارفعي الوعاء عن النار واتركيه جانبا حتى يبرد قليلًا قبل وضعه في حشو الكنافة. ثانيا تحضير صنينة الكنافة بالقشطة : أولا عليك تحضير صينية ذات مقاس مناسب وقومي بتغليف القاع بملعقتين كبار من السمنة.

ثم قومي بوضع نصف كمية الكنافة وافرديها جيدًا ثم قومي بالضغط عليها جيدا باستخدام أطراف الأصابع.

ثم قومي بتوزيع كمية مناسبة من السمن على الكنافة.

ثم ضعي القشطة فوق الكنافة مع الإنتباه على ترك الأطراف بدون حشو؛ لكي لا تحترق القشطة فيما بعد داخل الفرن.

ثم ضع الكمية الباقية من الكنافة، وقومي بتوزيعها، ثم ضع كمية من السمن الذائب مرة أخرى فوق الوجه.

ثم ضع الصينية في الفرن الساخن على درجة 180 وتركها حتى تأخذ اللون ذهبي.

إذا كان لديك رغبة في زيادة احمرار الوجه تستطيعي إشعال الشواية حتي تصل للدرجة التي تريديها.

ثم قومي بإخراج صينية الكنافة من الفرن ثم ضعي الشربات البارد فوقها وهي ساخنة، كما يمكنك معرفة أيضا طريقة عمل الكيكة الإسفنيجة بدون إسبونج بالدقيق العادي

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