أفضل طريقة لعمل الباستا فلورا بأقل التكاليف و بمكونات من مطبخك

الباستا فلورا أو كما يعرف لدي الكثير من السيدات باسم فطائر المربي، وهي عبارة عن نوع من الحلويات اليونانية القديمة، ويتم تحضيرها من أي نوع من أنواع مربي الفواكه، ويتم حشوها داخل العجين.

وهناك العديد من الطرق والوصفات التي يمكن من خلالها تحضير الباستا فلورا، وسوف نتعرف اليوم معا على واحدة من هذه الطرق المميزة.

الباستا فلورا اليونانية

الباستا فلورا اليونانية يمكن تحضيرها عبر العديد من المكونات المختلفة، وتتمثل هذه المكونات في:-

كوب ونصف من المربي لزوم الحشو.

قالبان من الزبدة بوزن 200 جرام.

ملعقة من برش البرتقال أو الليمون.

ثلاث كوب سكر.

3 أكواب دقيق.

3 ملاعق بيكنج بودر.

بيضتان.

3 ملاعق من الماء.

في البداية عليك أن تقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر، ومن ثم القيام بخفق الزبدة مع برش البرتقال والسكر.

والاستمرار في مزج المكونات السابقة حتى نحصل على مزيج كريمي.

وبعد ذلك يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى إلى الخليط.

والخطوة التالية سوف تكون بعجن المكونات والاستمرار في العجين حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ولكن مع الحرص على عدم زيادة العجين، وبعدها نقوم بتغطية العجين وتركه لمدة 30 دقيقة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية.

والخطوة التالية سوف تكون بفرد ثلثي العجينة في صينية، وتوزيع كمية من المربي على العجين بشكل متساوي.

وبعدها نقوم بفرد باقي العجين ومن ثم تطيعها إلى مجموعة من الشرائح الطويلة.

ونقوم بتزيين الفطيرة على شكل مربعات متشابكة.

وبعدها يتم وضع الفرن في الصينية لمدة نصف ساعة، أو حتي تتحمر العجينة.

وبعد نضج الفطيرة يتم إخراجها من الفرن، وتركها لمدة ساعة حتى تبرد، ومن ثم يتم تقديمها.

طريقة تحضير الباستا اليونانية

وبهذه الطريقة نكون قد تمكنا من تحضير الباستا فلورا بكل سهولة في المنزل.