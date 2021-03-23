اقوي ماسك ومقشر لتبييض وتوحيد لون البشرة والمناطق الداكنة وبين الفخذين عند العروسة

تقلق كثير من الفتيات قبل موعد زفافها ويكون بالاخص تفكر في كيفية الاعتناء ببشرتها وجسمها وايضا شعرها، فتهتم كل فتاة قبل موعد زفافها بفعل كثير من الطرق للاعتناء سواء بكل هذا، وتهتم كثيرا ببشرتها حيث من الضروري أن تكون بشرتها نظيفة كي يكون شكل المكياج علي بشرتها جيد، فإذا كانت البشرة ليست نظيفة فمن الممكن أن تكون نتيجة المكياج ليست مُرضية، فيجب علي العروس قبل موعد زفافها بمدة الاعتناء بالجسم والبشرة والشعر بعمل ماسكات لهم حتي تكون ملكة يوم زفافها، فيمكنك عمل الوصفات في المنزل دون الحاجة الي الذهاب للصالون، فالخلطات الطبيعية بها كثير من العناصر والفيتامينات المفيدة للجسم والبشرة. ماسك الكركم والزبادي ماسك الكركم والزبادي المكونات: معلقة كركم.

معلقتان زبادي.

معلقة زيت زيتون. طريقة التحضير: قومي بخلط كل المكونات معاً ثم ضعيها علي البشره حتي تجف

بعد أن تجف البشرة قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر. ماسك لتنعيم الشعر بإستخدام البيض وزيت الزيتون ماسك لتنعيم الشعر بإستخدام البيض وزيت الزيتون المكونات: بيضتين.

ثلاث ملاعق زيت زيتون. طريقة التحضير: قومي بخلط المكونين معاً، ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر، ومن ثم مشطي الشعر.

قومي بتغطية شعرك لمدة نصف ساعة.

بعد المدة قومي بغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو خاصتك. ماسك لتفتيح الجسم بإستخدام الزبادي والدقيق ماسك لتفتيح الجسم بإستخدام الزبادي والدقيق المكونات: ثلاث ملاعق دقيق حمص.

معلقتين زبادي. طريقة التحضير: اخلطي المكونات معاً جيدا.

ضعي الخلطة علي الجسم لمدة ثلاثون دقيقة.

بعد انقضاء المدة قومي بغسل الجسم بالماء الفاتر. ماسك تقشير الجسم بالسكر وزيت الزيتون ماسك تقشير الجسم بالسكر وزيت الزيتون المكونات: معلقتين سكر.

معلقتين زيت زيتون.

معلقتين عصير ليمون. طريقة التحضير: اخلطي المكونات معا جيدا.

ضعي الخليط علي جسمك وقومي بفرك جسمك بلطف لمدة خمس دقائق، ثم اتركيه علي الجسم عشر دقائق.

قومي بغسل جسمك جيدا بالماء والصابون، ثم استخدمي المرطب الخاص بكِ. الوسوم

تقلق كثير من الفتيات قبل موعد زفافها ويكون بالاخص تفكر في كيفية الاعتناء ببشرتها وجسمها وايضا شعرها، فتهتم كل فتاة قبل موعد زفافها بفعل كثير من الطرق للاعتناء سواء بكل هذا، وتهتم كثيرا ببشرتها حيث من الضروري أن تكون بشرتها نظيفة كي يكون شكل المكياج علي بشرتها جيد، فإذا كانت البشرة ليست نظيفة فمن الممكن أن تكون نتيجة المكياج ليست مُرضية، فيجب علي العروس قبل موعد زفافها بمدة الاعتناء بالجسم والبشرة والشعر بعمل ماسكات لهم حتي تكون ملكة يوم زفافها، فيمكنك عمل الوصفات في المنزل دون الحاجة الي الذهاب للصالون، فالخلطات الطبيعية بها كثير من العناصر والفيتامينات المفيدة للجسم والبشرة. ماسك الكركم والزبادي ماسك الكركم والزبادي المكونات: معلقة كركم.

معلقتان زبادي.

معلقة زيت زيتون. طريقة التحضير: قومي بخلط كل المكونات معاً ثم ضعيها علي البشره حتي تجف

بعد أن تجف البشرة قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر. ماسك لتنعيم الشعر بإستخدام البيض وزيت الزيتون ماسك لتنعيم الشعر بإستخدام البيض وزيت الزيتون المكونات: بيضتين.

ثلاث ملاعق زيت زيتون. طريقة التحضير: قومي بخلط المكونين معاً، ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر، ومن ثم مشطي الشعر.

قومي بتغطية شعرك لمدة نصف ساعة.

بعد المدة قومي بغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو خاصتك. ماسك لتفتيح الجسم بإستخدام الزبادي والدقيق ماسك لتفتيح الجسم بإستخدام الزبادي والدقيق المكونات: ثلاث ملاعق دقيق حمص.

معلقتين زبادي. طريقة التحضير: اخلطي المكونات معاً جيدا.

ضعي الخلطة علي الجسم لمدة ثلاثون دقيقة.

بعد انقضاء المدة قومي بغسل الجسم بالماء الفاتر. ماسك تقشير الجسم بالسكر وزيت الزيتون ماسك تقشير الجسم بالسكر وزيت الزيتون المكونات: معلقتين سكر.

معلقتين زيت زيتون.

معلقتين عصير ليمون. طريقة التحضير: اخلطي المكونات معا جيدا.

ضعي الخليط علي جسمك وقومي بفرك جسمك بلطف لمدة خمس دقائق، ثم اتركيه علي الجسم عشر دقائق.

قومي بغسل جسمك جيدا بالماء والصابون، ثم استخدمي المرطب الخاص بكِ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي ماسك ومقشر لتبييض وتوحيد لون البشرة والمناطق الداكنة وبين الفخذين عند العروسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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