بالشوفان والعسل تقشير الوجه وإزالة الخلايا الميتة لبشرة نضرة خالية من البقع كبياض الثلج

يعتبر من أهم المشاكل التي تواجه النساء هي المشاكل التي تتعرض لها البشرة، فكل النساء والبنات قد يبحثون دائما على بشرة صحية وناعمة مثل بشرة الأطفال، كما أن أفضل الحلول هو تقشير الوجه لأنه قد يزيل جميع الحبوب والأتربة وايضا الجلد الميت، كما أن من أفضل منتجات التقشير هي المنتجات الطبيعية لان المنتجات الجاهزة قد تكون كيميائية، فهي من المنتجات الضارة على البشرة وقد تسبب بعض الأمراض مع مرور الوقت.

تعددت الكثير من اهمية تقشير الوجه، لأنه عند وجود الحركة الدائرية التي يقوم بها منتجات تقشير الوجه على البشرة قد تؤدي الى تنشيط الدورة الدموية داخل الجسم.

تقوم بالقضاء على الجلد الميت، وقد يتم تجديد البشرة بجلد جديد، كما انه يتم إزالة جميع الرؤوس السوداء عند استخدام خلطات تقشير البشرة.

أهمية تقشير الوجهخلطات تقشير البشرة بالسكر والليمون

يعتبر السكر من المنتجات الطبيعية التي تقوم بتقشير البشره بطريقه صحيه وامنه، ولكن عند مزج السكر مع الليمون سوف تحصل على بشرة ناصعة النعومةْ البياض.

نحضر وعاء وتخلط السكر مع الليمون.

نقوم بوضعها على البشرة مباشرة، مع التدليك بلطف لبضع دقائق.

نقوم بغسل البشرة.

تقشير الوجه بالشوفان والعسل

الشوفان والعسل من المنتجات الصحية للبشرة لما لديها من فوائد.

نضع نصف كوب من الشوفان مع الماء الدافئ ونقوم بمزج الماء والشوفان.

وقومي بعد ذلك بوضع ملعقة كبيرة من العسل على الشوفان.

قومي عزيزتي بوضع هذه المكونات على البشرة لمدة تتراوح مابين 10-15 دقيقة.

خلطة القهوة لتقشير البشرة

تدخل القهوة في العديد من خلطات تفتيح الوجه والجسم حيث تعتبر عامل أساسي في تقشير الجلد الميت على الوجه والجسم، وذلك من خلال الطريقة المرفقة التالية:-

مكونات خلطة التقشير:-

3 ملاعق من القهوة.

1 ملعقة زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند.

1 ملعقة سكر.

طريقة تّحضير الخلطة: نقوم بخلط القهوة والسكر وتحريكهم جيداً ومن ثم نضع الزيت المتوفر لديكم، ونخلطهم حتي يصبح الخليط متجانس، ومن ثم فرك الوجه بحركات دائرية حتي نتخلص من الجلد الميت، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

كم مرة تحتاج فيها إلي تقشير الوجه ؟

في بعض الأحيان تحتاج البشرة لعملية التقشير الطبيعي بواسطة الخلطات الطبيعية مرتين في اليوم، أما إذا كانت البشرة تعاني من الحساسية ففي هذا الوقت يفضل عمل تقشير للوجه مرة في الأسبوع أو مرتين حتي لا يتعرض الوجه للالتهاب والتهيج، للحصول على نضارة وبياض قومي بتقشير وجهك عبر الخلطات الطبيعية المكتوبة بالأعلي واتباع الخطوات.

تحتاج البشرة دائما للتقشير حتى نتخلص من الخلايا الميتة والشوائب على سطح الجلد، ومن اكثر العناصر التي تستخدم في التقشير هي الشوفان فهو يعمل على ترطيب وتغذية البشرة، كما انه من اقوى المقشرات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الجلد الميت سواء في الوجه أو الجسم وأيضاً يساعد على تفتيح ونعومة وترطيب البشرة أمن وفعال.