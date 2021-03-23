5 فيتامينات قد تساعدك في الحماية من فيروس كورونا الجديد، نتعرف عليها في موضوعنا التالي وفق مجموعة من الدراسات الطبية التي بحثت في تأثير الفيتامينات وعلاقتها بالوقاية من كورونا أو الشفاء منه والتقليل من شدة أعراضه، ومنها التالي:

5 فيتامينات قد تساعدك في الحماية من فيروس كورونا الجديد:

في دراسة قام بها مجموعة باحثين من "جامعة سوانسي" في المملكة المتحدة أكدت أن التغذية المناعية، أي تقوية جهاز المناعة عبر تعديل المواد الغذائية، أظهرت آثاراً إيجابية لدى عدد من المرضى الذين عانوا اضطرابات تنفسية حادة والتهابات في الجهاز التنفسي. وقد توصل الباحثون إلى أن الفيتامينات أ ، ب، د، سي، إي كان لها تأثير إيجابي على مرضى كوفيد 19.

فيتامين د وكورونا:

أوردت دراسة أجريت من قبل باحثين في جامعة شيكاغو، أن ذوي المستوى المنخفض من فيتامين د يزداد احتمال إصابتهم بعدوى كورونا بنسبة 7 في المئة.

وأوضح الباحثون، أن ذوي الأصول الإفريقية، ممن يعانون من انخفاض مستوى هذا الفيتامين لديهم، تعرضوا لخطر إصابة أكبر بواقع 2.6 مرة، ولا تعني هذه الدراسة أن فيتامين د يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، لكنه يؤدي دورا مهما في عمل الجهاز المناعي وتصديه للعدوى.

الزنك وفيروس كورونا:

قال باحثون إسبان، في دراسة نشرت في موقع صحيفة وول ستريت جورنال، إن كورونا الذين ماتوا في المستشفيات، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، كان متوسط مستويات الزنك لديهم 43 ميكروغرام لكل ديسيلتر. أما من استطاعوا البقاء على قيد الحياة، فكان المتوسط هو 63.

والمعدل الطبيعي للزنك في جسم الإنسان هو 70، ومع حساب العمر والجنس وشدة المرض، يتبين أنه كلما زاد مستوى الزنك في الدم، كلما انخفض احتمال الوفاة بنسبة 7 في المئة بالنسبة لمرضى كورونا.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.