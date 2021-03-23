بديل الكاريتين لفرد الشعر الخشن والمموج كالحرير في 10 دقائق لن تصدقي النتيجة!

تحلم كل فتاة بالتخلص من خشونة الشعر والهيشان والوصول إلى شعر صحي وناعم كخيوط الحرير،لأن درجة جمال الشعر تنقُص و تزيد من جمال كل سيدة ،وخشونة الشعر تَحدُث نتيجة عدة مؤثرات وأسباب منها الإجهاد والتوتر، التعب الناتج عن عدم الانتظام في ساعات النوم، الملوثات البيئية حولنا، عدم الحرص على تناول غذاء صحي غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الشعر، يُمكنك تدارك الأمر وعلاج مشكلتك دون اللجوء إلى المنتجات الكيميائية الضارة أو الباهظة الثمن، فقط بإستخدام بعض المكونات الطبيعية الموجودة بالمنزل ، جربي هذه الطرق واستمتعي بشعر ناعم كالحرير في دقائق معدودة.

وصفة البيض وزيت الزيتون وزيت اللوز

هناك عدة وصفات طبيعية للوصول إلى شعر ناعم كالحرير و لعلاج تجعد الشعر وخشونته وهيشانه، البيض يحتوي على الأحماض الدهنية والبروتين اللازم لتغذية الشعر ، كما يحتوي زيت الزيتون وزيت اللوز على عناصر متعددة ومختلفة مفيدة للشعر .

المكونات:

2 بيضة مخفوقة.

2 ملعقة زيت لوز.

2 ملعقة زيت زيتون.

3 ملاعق زبادي.

الطريقة والاستخدام:

نحضر وعاء مناسب ونضع به البيض المخفوق ونضيف إليه الزبادي ونقلب جيدًا.

إضافة زيت الزيتون واللوز ومتابعة الخلط.

نفرد الخليط على الشعر من فروة الرأس وحتى الأطراف، ونغطيه مدة 40 دقيقة.

يُغسل الشعر بماء وشامبو صحي وستلاحظين الفرق .

تُكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.

وصفة المايونيز

يحتوي المايونيز على مضادات الأكسدة والعديد من العناصر القيمة التي تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه.

المكونات:

نصف كوب من المايونيز.

ملعقة من مسحوق الافوكادو.

ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة والاستخدام: