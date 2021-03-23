احلي من بره بكتير طريقة عمل الشيبسي في المنزل بأطعمة مختلفة لذيذة

يحب الجميع الشيبسي وخاصة الأطفال، فهو نوع من أنواع التسالي المشهورة، فيؤكل في كل وقت وعند متابعة التليفزيون، ويوجد منه أطعمة كثيرة كالجبنة والطماطم والشطة والليمون وغيرهم كثيرا، ولكن الشيبسي الجاهز يوجد به مواد حافظة وملونات كثيرة، وعلي المدي البعيد قد يسبب اضرار للإنسان. طريقة عمل الشيبسي بالبهارات المشكلة طريقة عمل الشيبسي بالبهارات المشكلة المكونات: بطاطس.

خل.

بهارات مشكلة ” مرقة دجاج ، ملح ، ثوم بودر ، بصل بودر”.

زيت القلي. طريقة التحضير: قشري البطاطس واغسليها جيدا ثم قطعيها بقطاع الشيبسي أو قطعيها بالسكينة شرائح رقيقة.

ضعي الخل بالماء ثم ضعي رقائق البطاطس وانقعيها حوالي ساعة.

بعد المدة صفي رقائق البطاطس جيدا.

ثم حمري الرقائق في زيت ساخن مع التقليب كل مدة حتي تحصلي علي اللون الذهبي.

اخرجيها من الزيت ورشي البهارات عليها وقلبيها. طريقة عمل الشيبسي بطعم الطماطم طريقة عمل الشيبسي بطعم الطماطم المكونات: بطاطس.

ثمرة طماطم.

ملح.

خل.

فلفل اسود. طريقة التحضير: قشري البطاطس واغسليها وقطعيها شرائح.

قومي بعصر الطماطم وضعي بها الملح والفلفل والخل.

ضعي البطاطس بالخليط واتركيها لمدة نصف ساعة.

بعد المدة صفي شرائح البطاطس وسخني الزيت جيدا وضعي به الشرائح.

قلبيها حتي تأخذ اللون الذهبي واخرجيها علي مناديل ورقية. طريقة عمل الشيبسي بطعم الشطة والليمون طريقة عمل الشيبسي بطعم الشطة والليمون المكونات: بطاطس.

خل.

نصف ملعقة شطة.

عصير ليمون.

ملعقة من الفلفل الاسود.

ملعقة ملح. طريقة التحضير: قومي بتقشير البطاطس واغسليها وقطعيها رقائق.

ضعي عصير الليمون والشطة والخل والملح والفلفل الاسود في وعاء وقلبيهم جيدا ثم ضعي بهم شرائح البطاطس وانقعيها لمدة نصف ساعة.

اخرجي البطاطس من الخليط ثم قومي بتسخين الزيت ثم ضعي به رقائق البطاطس.

تابعيها حتي تصبح ذات لون ذهبي ثم اخرجيها وصفيها. الوسوم

يحب الجميع الشيبسي وخاصة الأطفال، فهو نوع من أنواع التسالي المشهورة، فيؤكل في كل وقت وعند متابعة التليفزيون، ويوجد منه أطعمة كثيرة كالجبنة والطماطم والشطة والليمون وغيرهم كثيرا، ولكن الشيبسي الجاهز يوجد به مواد حافظة وملونات كثيرة، وعلي المدي البعيد قد يسبب اضرار للإنسان. طريقة عمل الشيبسي بالبهارات المشكلة طريقة عمل الشيبسي بالبهارات المشكلة المكونات: بطاطس.

خل.

بهارات مشكلة ” مرقة دجاج ، ملح ، ثوم بودر ، بصل بودر”.

زيت القلي. طريقة التحضير: قشري البطاطس واغسليها جيدا ثم قطعيها بقطاع الشيبسي أو قطعيها بالسكينة شرائح رقيقة.

ضعي الخل بالماء ثم ضعي رقائق البطاطس وانقعيها حوالي ساعة.

بعد المدة صفي رقائق البطاطس جيدا.

ثم حمري الرقائق في زيت ساخن مع التقليب كل مدة حتي تحصلي علي اللون الذهبي.

اخرجيها من الزيت ورشي البهارات عليها وقلبيها. طريقة عمل الشيبسي بطعم الطماطم طريقة عمل الشيبسي بطعم الطماطم المكونات: بطاطس.

ثمرة طماطم.

ملح.

خل.

فلفل اسود. طريقة التحضير: قشري البطاطس واغسليها وقطعيها شرائح.

قومي بعصر الطماطم وضعي بها الملح والفلفل والخل.

ضعي البطاطس بالخليط واتركيها لمدة نصف ساعة.

بعد المدة صفي شرائح البطاطس وسخني الزيت جيدا وضعي به الشرائح.

قلبيها حتي تأخذ اللون الذهبي واخرجيها علي مناديل ورقية. طريقة عمل الشيبسي بطعم الشطة والليمون طريقة عمل الشيبسي بطعم الشطة والليمون المكونات: بطاطس.

خل.

نصف ملعقة شطة.

عصير ليمون.

ملعقة من الفلفل الاسود.

ملعقة ملح. طريقة التحضير: قومي بتقشير البطاطس واغسليها وقطعيها رقائق.

ضعي عصير الليمون والشطة والخل والملح والفلفل الاسود في وعاء وقلبيهم جيدا ثم ضعي بهم شرائح البطاطس وانقعيها لمدة نصف ساعة.

اخرجي البطاطس من الخليط ثم قومي بتسخين الزيت ثم ضعي به رقائق البطاطس.

تابعيها حتي تصبح ذات لون ذهبي ثم اخرجيها وصفيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احلي من بره بكتير طريقة عمل الشيبسي في المنزل بأطعمة مختلفة لذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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