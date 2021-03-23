وصفة بسيطة لعمل الدجاج المقرمش الحار مثل المطاعم في المنزل

الدجاج المقرمش من أشهى وأشهر الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار وذلك بسبب طعمها المميز وطريقة تقديمها، لذلك يلجأ أكثر الأشخاص إلى تنولها من المطاعم الجاهزة، ولكن نحن سوف نقدم طريقة عمل الدجاج المقرمش والحار في المنزل مثل المطاعم بطريقة سهلة.

الدجاج المقرمش الحار

نقدم لكم عبر موقعنا مكونات الدجاج المقرمش الحار

1 كيلو دجاج مقطع.

2 كوب لبن رائب أو لبن زبادي

1 كوب طحين أبيض

نصف كوب من النشا

2 بيضة

ملعقة عصير ليمون

كوب إلا ربع حليب

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

البهارات (ملعقة صغيرة من: الفلفل الأسود، الزنجبيل البودرة، الثوم البودرة، البصل البودرة، شطة ناعمة، بابريكا، ريحان، ملح).

ينقع الدجاج في محلول من الملح والخل والليمون والطحين الأبيض من نصف ساعة إلى ساعتين، ثم يشطف جيدًا بالماء، ويوضع في مصفاة للتخلص من المياه الزائدة.

يضرب اللبن الرائب في الخلاط جيدًا حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

في وعاء عميق يتم خلط كلاً من اللبن الرائب والريحان وبعض الفلفل الأسود وعصير الليمون جيدًا، ويضاف إليه قطع الدجاج، ويغطى الوعاء بالنايلون ويوضع بالثلاجة ساعتين أو يوم كامل.

في وعاء آخر عميق يتم خلط جيدًا كلاً من الدقيق والنشا والبيكنج بودر والفلفل الأسود والزنجبيل البودرة والثوم البودرة والبصل البودرة والشطة الناعمة المطحونة والبابريكا والملح.

وفي وعاء آخر أيضًا يتم خلط مقدار الحليب السائل مع البيض وإضافة بعض الفلفل الأسود، حيث يتم خلطهم باستخدام المضرب الكهربائي حتى يمتزجوا.

على نار متوسطة يتم وضع مقلاه تحتوي على زيت عميق ويترك حتى يسخن.

في الجانب الآخر يتم أخذ قطعة دجاج من الخليط ثم وضعها في خليط الدقيق والبهارات حتى يغطي الدقيق قطعة الدجاج تمامًا.

ثم توضع قطعة الدجاج في خليط البيض وتقلب جيدًا، ثم توضع قطعة الدجاج مرة أخرى في خليط الدقيق وتقلب جيدًا ثم يضغط عليها جيدًا لتثبيت طبقة الدقيق على قطعة الدجاج.

ثم يوضع الدجاج مباشرة في مقلاة الزيت الساخن.

تكرر هذه الخطوات مع باقي قطع الدجاج حتى تمتلئ المقلاة بالكامل.

يتم تغطية المقلاة بغطاء يحتوي على ثقوب، كما يتم خفض النار تحت المقلاة.

يترك الدجاج من 10 : 15 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويأخذ اللون الذهبي من جميع الاتجاهات، مع مراعاة التقليب المستمر للدجاج أثناء فترة القلي.

وفي النهاية يخرج الدجاج ويوضع على ورق المطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

ثم تزين بالبقدونس وتقدم بجانب البطاطس المحمرة وسلطة الثومية وسلطة الكول سلو والكاتشاب.

وأخيرًا فقد قدمنا طريقة عمل الدجاج المقرمش بكل سهولة وبخطوات واضحة وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل للحصول على الدجاج المقرمش والحار.