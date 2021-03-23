سر الكول سلو في المنزل على طريقة كنتاكي بأسهل الطرق

من منا لا يعشق سلطة الكول سلو الشهيرة التي تقدم في كنتاكي وكل المطاعم، بالطبع سوف تكوني قمتي بتجربة العديد من الوصفات لإعدادها في المنزل، خاصة أنها من السلطات المحببة للأطفال وأيضًا تمتاز سلطة الكول سلو أنها ذات قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على أنواع مختلفة من الخضروات وتضيف للطعام مذاق خاص وتعتبر سلطة الكول سلو من اسهل الوصفات التي يمكنكِ إعدادها، وسوف نعرض لكِ سيدتي تحضير الكول سلو في المنزل على طريقة كنتاكي.

ثمرة كرنب متوسطة الحجم.

3 جزرات.

ربع بصله.

نصف كوب من المايونيز (أي نوع تفضلينه)

3 ملاعق من السكر (يمكن استبدالها بالعسل النحل).

2 ملعقة صغيرة من الخل (الأبيض أو خل التفاح على حسب الرغبة)

ملعقة من عصير الليمون.

رشة ملح صغيرة.

رشة فلفل أسود.

سر الكول سلو في المنزل

أولًا: قومي بوضع المايونيز والليمون والخل والملح والسكر والفلفل الأسود في إناء عميق وقومي بخلطهم جيدًا باستخدام المضرب اليدوي حتى تحصلي على قوام ناعم وتأكدي من ذوبان السكر والملح تمامًا.

ثانيًا: قومي بفرم البصل في الكبة ليكون ناعم وغير ظاهر في الوصفة.

ثالثًا: قومي بغسل الكرنب ومن ثم قومي بتقطيعه إلى شرائح رفيعة وطويله (يجب أن تكون كمية الكرنب أكثر من كمية الجزر والبصل)

رابعًا: قومي بتقشير الجزر ثم بشره ولكن لا يجب أن يكون ناعم تمامًا.

خامسًا: وأخيرًا قومي بخلط كل المكونات جيدًا لتتأكدي من امتزاجهم معًا وتغطية كل الخضروات بالصوص الذي تم تحضيره في البداية.

يتم تقديم سلطة الكول سلو بجانب أي طعام وخاصة وجبات الدجاج المقرمش أو بجانب أي سندوتشات تفضلينها مثل الدجاج أو الشاورما أو الأرز الأصفر إلخ……