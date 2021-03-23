وصفة لتنعيم الشعر من اول مرة بمكونات طبيعية وبسيطة ومتوفرة في كل منزل

وصفة لتنعيم الشعر من مجموعة من المواد الطبيعية يعد الخيار المثالي للعديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على شعر ناعم، دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيمائية المعروفة، فهناك العديد من الأشخاص الذين يمتلكون شعر خشن ومتشابك مهما يمرون بحالة نفسية سيئة، ويشعرون بالانزعاج الكبير، وقد ينتج الشعر الخشن في الغالب نتيجة التعرض للعديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على الشعر بصورة كبيرة.

وصفة لتنعيم الشعر من اول مرة

وصفة لتنعيم الشعر من الموز يعد من أفضل الوصفات التي يمكنك الاعتماد عليها لتنعيم الشعر، حيث يحتوي الموز على العديد من المواد الغذائية الهامة التي تعمل على إكساب الشعر الرطوبة اللازمة، وهو ما يجعله يكتسب المظهر الأملس والصحي.

وحتى نستطيع تحضير هذه الوصفة سوف نحتاج للمكونات التالية:-

كمية من الموز المهروس.

كمية بابايا مهروسة مساوية لكمية الموز.

ملعقة من العسل.

طريقة تحضير ماسك الموز لفرد الشعر

في البداية سوف نقوم بخلط جميع المكونات السابقة ومزجها جيدا حتي نحصل على خليط متجانس.

ومن ثم نقوم بفرد الخليط على الشعر بداية من الجذور ووصولا إلى الأطراف.

ومن ثم عليك أن تقوم بترك الخليط على الشعر لمدة تصل إلى النصف ساعة.

والخطوة التالية سوف تكون بالقيام بغسل الشعر جيدا باستخدام الماء.

والحرص على عدم ترك أي بقايا من الخليط على الشعر.

ومن ثم يمكننا أن نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة فقط في الأسبوع.

ونقوم بتكرار الوصفة لمدة شهر أو اثنين حتى نحصل على النتيجة التي ترغب فيها.

مع الحرص على استخدام الشامبو الطبي والبلسم أثناء مدة تطبيق هذه الوصفة، حتى لا نسبب تلف الشعر.

فكما تري أن طريقة تحضير وصفة لتنعيم الشعر من الموز سهلة للغاية، وسوف تجد أن وصفة لتنعيم الشعر من اول مرة باستخدام الموز فعالة للغاية.