شامبو طبى وعالى الجودة ادهش العالم لجميع انواع الشعر بمكونات بسيطة وغير مكلفه

طريقة عمل الشامبو فى المنزل ، يختلف نوع الشامبو على حسب نوع الشعر، فالشعر الجاف يحتاج إلى شامبو به كميه زيوت مرطبه ليزيد من ترطيب الشعر، بخلاف الشعر الدهني فهو يحتاج إلي مواد تقلل من نسبة إفراز الدهون، بينما الشعر العادي فهو من أكثر أنواع الشعر أقل عرضة للمشاكل التي يمكن أن تواجه الشعر، ولذلك ينصح الأطباء والخبراء باستخدام المواد الطبيعية المفيده حتى لا يتعرض الشعر للضرر والتلف والتساقط . طريقة عمل الشامبو فى المنزل المكونات ثلاث ملاعق من الجلسرين أو صابون الأطفال المبشور .

E أربع كبسولات فيتامين .

ثلاثة ملاعق من حليب جوز الهند .

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند .

أربع ملاعق من الماء المغلي . طريقة التحضير نقوم بوضع إناء على النار ونتركه حتى يتم غليان الماء . نضيف الصابون المبشور وزيت جوز الهند، ولبن جوز الهند، والفيتامين، ونخلط المكونات جيدا حتى يتجانس ويصبح الخليط متماسك . نقوم بإحضار زجاجة محكمة الغلق ونضع فيها هذا الخليط . نحفظ الشامبو في الثلاجة لحين الاستخدام . طريقة عمل الشامبو بزيت الافندر وزبدة الشيا المكونات ثلاثة ملاعق من زبدة الشيا .

5 ملاعق من بيكربونات الصوديوم .

2 كوب من الماء .

كوب من الصابون السائل .

ثلاثة ملاعق من زيت اللافندر . طريقة تحضير الشامبو نحضر إناء ونرفعه على النار . نحضر طبق حراري ونضع فيه زبدة الشيا ونرفع الطبق على الإناء حتى نعمل له حمام بخار ويتم ذوبان زبدة الشيا جيدا . نحضر إناء أخر ونضع فيه الماء وكربونات الصوديوم ونقلب جيدا حتى تذوب . نضيف زبدة الشيا إلى الماء وكربونات الصوديوم ونضيف باقي المكونات من الصابون السائل وزيت اللافندر ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط . نحضر زجاجة محكمة الغلق ونضع فيها الخليط ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام . الوسوم

طريقة عمل الشامبو فى المنزل ، يختلف نوع الشامبو على حسب نوع الشعر، فالشعر الجاف يحتاج إلى شامبو به كميه زيوت مرطبه ليزيد من ترطيب الشعر، بخلاف الشعر الدهني فهو يحتاج إلي مواد تقلل من نسبة إفراز الدهون، بينما الشعر العادي فهو من أكثر أنواع الشعر أقل عرضة للمشاكل التي يمكن أن تواجه الشعر، ولذلك ينصح الأطباء والخبراء باستخدام المواد الطبيعية المفيده حتى لا يتعرض الشعر للضرر والتلف والتساقط . طريقة عمل الشامبو فى المنزل المكونات ثلاث ملاعق من الجلسرين أو صابون الأطفال المبشور .

E أربع كبسولات فيتامين .

ثلاثة ملاعق من حليب جوز الهند .

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند .

أربع ملاعق من الماء المغلي . طريقة التحضير نقوم بوضع إناء على النار ونتركه حتى يتم غليان الماء . نضيف الصابون المبشور وزيت جوز الهند، ولبن جوز الهند، والفيتامين، ونخلط المكونات جيدا حتى يتجانس ويصبح الخليط متماسك . نقوم بإحضار زجاجة محكمة الغلق ونضع فيها هذا الخليط . نحفظ الشامبو في الثلاجة لحين الاستخدام . طريقة عمل الشامبو بزيت الافندر وزبدة الشيا المكونات ثلاثة ملاعق من زبدة الشيا .

5 ملاعق من بيكربونات الصوديوم .

2 كوب من الماء .

كوب من الصابون السائل .

ثلاثة ملاعق من زيت اللافندر . طريقة تحضير الشامبو نحضر إناء ونرفعه على النار . نحضر طبق حراري ونضع فيه زبدة الشيا ونرفع الطبق على الإناء حتى نعمل له حمام بخار ويتم ذوبان زبدة الشيا جيدا . نحضر إناء أخر ونضع فيه الماء وكربونات الصوديوم ونقلب جيدا حتى تذوب . نضيف زبدة الشيا إلى الماء وكربونات الصوديوم ونضيف باقي المكونات من الصابون السائل وزيت اللافندر ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط . نحضر زجاجة محكمة الغلق ونضع فيها الخليط ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شامبو طبى وعالى الجودة ادهش العالم لجميع انواع الشعر بمكونات بسيطة وغير مكلفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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