اللانشون بالطريقه الاصليه السهله مثل الجاهز تماما بطعم ورائحه خطيره بمكونات صحيه بسيطه

طريقة عمل اللانشون ف المنزل ، يلجأ الكثير منا إلى شراء اللانشون الجاهز ، ولذلك لأنه له طعم ورائحة مميزة يعشقها الكثير منا ويعتقد الآخرون أن تصنيع اللانشون في البيت لم يكن مثل الجاهز، ولهذا اخترت هذا المقال بالتحديد لأعرض لكي بعض الوصفات المختلفه للانشون المنزلي مثل الجاهز بالضبط وبطعم ورائحه الذ واحلى من الجاهز . طريقة اللانشون المنزلي المكونات خمس مكعبات من مرقه اللحم .

كوب ونصف من الدقيق.

7 بيضات.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

كوب ونصف من زيت الذرة.

خمسة مكعبات من الجبنة الكريمي أو جبنة مثلثات.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون .

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر .

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر .

ملعقة من لون الطعام الأحمر . طريقة تحضر الوصفة نحضر وعاء ونضع فيها كلا من الدقيق، البيض، الجبنة، الزيت ومكعبات مرق اللحم ونقلب جيدا حتى يتجانسوا تماما. ثم نضع هذه المكونات في وعاء الخلاط ونخلط المكونات جيداً . ثم نقوم بإضافة البابريكا، الثوم البودرة، البصل البودرة، اللون الأحمر والحبهان المطحون في الخلاط . نشغل الخلاط مرة أخرى ونخلط المكونات حتى تتجانس جيدا . نحضر كيس حراراي أو أي كيس متوفر لديكي على شكل أسطواني . ندهن الكيس بزيت ذرة ونضيف الخليط ونربط الكيس من الناحيتين حتى يصبح على شكل مستطيل . نحضر إناء ونضع فيه ماء ونرفعه على النار ونتركه حتى الغليان ثم نضع فيه كيس المزيج . نترك هذا الخليط لمدة نصف ساعة ثم نقلب علي الناحية الأخرى ونتركه نصف ساعة مرة ثانية ،وبهذه الطريقة تصبح مدة استواء اللانشون ساعة كاملة . نخرج اللانشون من الماء ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بتقطيعه إلي شراح ويحفظ في علبة محكمة الغلق فى الثلاجه وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل اللانشون ف المنزل ، يلجأ الكثير منا إلى شراء اللانشون الجاهز ، ولذلك لأنه له طعم ورائحة مميزة يعشقها الكثير منا ويعتقد الآخرون أن تصنيع اللانشون في البيت لم يكن مثل الجاهز، ولهذا اخترت هذا المقال بالتحديد لأعرض لكي بعض الوصفات المختلفه للانشون المنزلي مثل الجاهز بالضبط وبطعم ورائحه الذ واحلى من الجاهز . طريقة اللانشون المنزلي المكونات خمس مكعبات من مرقه اللحم .

كوب ونصف من الدقيق.

7 بيضات.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

كوب ونصف من زيت الذرة.

خمسة مكعبات من الجبنة الكريمي أو جبنة مثلثات.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون .

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر .

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر .

ملعقة من لون الطعام الأحمر . طريقة تحضر الوصفة نحضر وعاء ونضع فيها كلا من الدقيق، البيض، الجبنة، الزيت ومكعبات مرق اللحم ونقلب جيدا حتى يتجانسوا تماما. ثم نضع هذه المكونات في وعاء الخلاط ونخلط المكونات جيداً . ثم نقوم بإضافة البابريكا، الثوم البودرة، البصل البودرة، اللون الأحمر والحبهان المطحون في الخلاط . نشغل الخلاط مرة أخرى ونخلط المكونات حتى تتجانس جيدا . نحضر كيس حراراي أو أي كيس متوفر لديكي على شكل أسطواني . ندهن الكيس بزيت ذرة ونضيف الخليط ونربط الكيس من الناحيتين حتى يصبح على شكل مستطيل . نحضر إناء ونضع فيه ماء ونرفعه على النار ونتركه حتى الغليان ثم نضع فيه كيس المزيج . نترك هذا الخليط لمدة نصف ساعة ثم نقلب علي الناحية الأخرى ونتركه نصف ساعة مرة ثانية ،وبهذه الطريقة تصبح مدة استواء اللانشون ساعة كاملة . نخرج اللانشون من الماء ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بتقطيعه إلي شراح ويحفظ في علبة محكمة الغلق فى الثلاجه وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللانشون بالطريقه الاصليه السهله مثل الجاهز تماما بطعم ورائحه خطيره بمكونات صحيه بسيطه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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