سر غامض لنجاح الكنافة في المنزل مثل المحلات في الخارج

نقدم لكم عبر موقعنا سر غامض لنجاح الكنافة حيث تعد الكنافة من الوصفات الجميلة والمحببة لدي الجميع وخاصة في شهر رمضان، وتتنوع وصفات الكنافة منها كنافة سادة، وكنافة بالقشطة، وكنافة بالنوتيلا، وكنافة بالفاكهة، وغير ذلك، ومن الجدير ذكره أن الكنافة من أكثر الحلويات الشرقية التي يحبها الناس. سر غامض لنجاح الكنافة سر غامض لنجاح الكنافة نقدم لكم عبر موقعنا مكونات عمل الكنافة في المنزل: نصف كيلو من الكنافة.

مقدار كوبين من فستق مجروش.

واحد كوب من السمن. طريقة تحضير شربات الكنافة مقدار كوبين من السكر.

واحد كوب من الماء.

ربع كوب شربات الذرة[ جلوكوز].

عصرة لمون طريقة عمل الكنافة طريقة تحضير شربات الكنافةطريقة عمل الكنافة أولا: نقوم بتحضير الشربات فنضع إناء على النار ونضع عليه كلا من السكر، والماء، والجلوكوز، ونجعل النار متوسطة، وعند الغليان نضع عصرة لمونة ونترك الشربات حتى يصبح قوامه ثقيل نقوم برفعه من النار، ونترك يبرد. ثانيا: تحضير الكنافة نضع الكنافة في إناء عميق ونقوم بتفتيتها جيدا إما باليد أو عن طريق المقص.

نضع مقدار السمن في إناء على النار حتى تمام الذوبان، ثم نضيفها عليها الكنافة ونقلب جيدا حتى تحصل الكنافة على اللون الذهبي.

ندهن صنية بسمن في الأرضية وعلى الجوانب ونضيف نصف كمية الكنافة في الأرضية ونضغط بأيدينا عليها جيدا، ويمكن الاستعانة بصنية أصغر في المقاس لنضغط عليها.

نضع ثلاث ملاعق من الشربات على الفستق ونمزجهم جيدا ثم يضاف الكنافة ونفرده عليها جيدا.

نضع مقدار الكنافة المتبقي علي الفستق ونضغط عليها ضغطات قوية باليد ثم نستعين بصنية أصغر لنضغط عليها حتى تمتزج سويا.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 150 درجة.

توضع صنية الكنافة في الفرن حتى تمام النضج والحصول على لون ذهبي جميل.

تستطيع أيضا أن تقوم بتسوية الكنافة على الموقد وتجعل النار هادئة، وتظل في لف الصنية من كافة الجهات حتى النضج والحصول على اللون الذهبي.

بعد ذلك تخرج الصنية من الفرن ويتم سكب مقدار الشربات عليها وتترك لمدة نصف ساعة. ثانيا: تحضير الكنافة الوسوم

نقدم لكم عبر موقعنا سر غامض لنجاح الكنافة حيث تعد الكنافة من الوصفات الجميلة والمحببة لدي الجميع وخاصة في شهر رمضان، وتتنوع وصفات الكنافة منها كنافة سادة، وكنافة بالقشطة، وكنافة بالنوتيلا، وكنافة بالفاكهة، وغير ذلك، ومن الجدير ذكره أن الكنافة من أكثر الحلويات الشرقية التي يحبها الناس. سر غامض لنجاح الكنافة سر غامض لنجاح الكنافة نقدم لكم عبر موقعنا مكونات عمل الكنافة في المنزل: نصف كيلو من الكنافة.

مقدار كوبين من فستق مجروش.

واحد كوب من السمن. طريقة تحضير شربات الكنافة مقدار كوبين من السكر.

واحد كوب من الماء.

ربع كوب شربات الذرة[ جلوكوز].

عصرة لمون طريقة عمل الكنافة طريقة تحضير شربات الكنافةطريقة عمل الكنافة أولا: نقوم بتحضير الشربات فنضع إناء على النار ونضع عليه كلا من السكر، والماء، والجلوكوز، ونجعل النار متوسطة، وعند الغليان نضع عصرة لمونة ونترك الشربات حتى يصبح قوامه ثقيل نقوم برفعه من النار، ونترك يبرد. ثانيا: تحضير الكنافة نضع الكنافة في إناء عميق ونقوم بتفتيتها جيدا إما باليد أو عن طريق المقص.

نضع مقدار السمن في إناء على النار حتى تمام الذوبان، ثم نضيفها عليها الكنافة ونقلب جيدا حتى تحصل الكنافة على اللون الذهبي.

ندهن صنية بسمن في الأرضية وعلى الجوانب ونضيف نصف كمية الكنافة في الأرضية ونضغط بأيدينا عليها جيدا، ويمكن الاستعانة بصنية أصغر في المقاس لنضغط عليها.

نضع ثلاث ملاعق من الشربات على الفستق ونمزجهم جيدا ثم يضاف الكنافة ونفرده عليها جيدا.

نضع مقدار الكنافة المتبقي علي الفستق ونضغط عليها ضغطات قوية باليد ثم نستعين بصنية أصغر لنضغط عليها حتى تمتزج سويا.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 150 درجة.

توضع صنية الكنافة في الفرن حتى تمام النضج والحصول على لون ذهبي جميل.

تستطيع أيضا أن تقوم بتسوية الكنافة على الموقد وتجعل النار هادئة، وتظل في لف الصنية من كافة الجهات حتى النضج والحصول على اللون الذهبي.

بعد ذلك تخرج الصنية من الفرن ويتم سكب مقدار الشربات عليها وتترك لمدة نصف ساعة. ثانيا: تحضير الكنافة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر غامض لنجاح الكنافة في المنزل مثل المحلات في الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.