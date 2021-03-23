إعداد البرجر في المنزل وتقديمه بعدة طرق مختلفة مثل المصانع وأفضل

طريقة إعداد البرجر في المنزل، على الرغم من وجود الكثير من المطاعم التي تقدم البرجر إلا أن إعداده في المنزل له مذاق خاص، والبرجر من الوجبات المفضلة للأطفال ولذلك إعداده في المنزل أمر ضروري لتكوني واثقه مما يتناوله طفلكِ وتقومي بتغذيته بطاعم ذات قيمة غذائية عالية ومذاق محبب لطفلك في نفس الوقت وفيما يلي طريقة إعداد البرجر في المنزل وتقديمه بعدة طرق مختلفة. إعداد البرجر في المنزل كيلو من اللحم المفروم (به دهن).

بيضه.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة والبصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

بصله متوسطة الحجم. طريقة تحضير البرجر أولًا: قومي بفرم البصلة حتى تصبح ناعمه جدًا.

ثانيًا: ضعي اللحم المفروم والبصل والتوابل وقومي بتقليبهم جيدًا.

ثالثًا: قومي بتقسيم اللحم المفروم إلى كرات متساوية في الحجم.

رابعًا: قومي بتشكيل البرجر على شكل دوائر متوسطة السُمك.

خامسًا: اتركي البرجر في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو ساعة.

سادسًا: في جريل أو طاسه ضعي القليل من الزبدة ثم ضعي البرجر على النار حتى ينضج ثم ضعي رشة ملح صغيرة وضعيه على الوجه الآخر. طريقة عمل ساندويتش البرجر في المنزل قومي بإحضار خبز الكيزر وفي الطاسة التي قمتي باستخدامها في تسوية البرجر ضعي القليل من الزبد وضعي الخبز بها عدة ثواني (خطوة اختيارية).

قومي بتقطيع حلقات الطماطم والبصل الأخضر والفلفل الرومي حلقات.

قومي بتقطيع الخيار المخلل والخس حلقات.

ضعي الخبز ثم الكاتشب ثم البرجر وشرائح الخضار ثم قومي بإضافة أي صوص تفضلينه ثم ضعي الخبز. طريقة تقديم البرجر يتم تقديم ساندويتش البرجر بجانب البطاطس المقلية وسلطة الكول سلو وأي صوص تفضلينه.

يمكن تقديم البرجر المشوي بجانب المعكرونة بأي صوص تفضلينه.

يمكن تقديم البرجر بجانب الأرز الأصفر مع القليل من الكاتشب. إعداد البرجر في المنزل الوسوم

طريقة إعداد البرجر في المنزل، على الرغم من وجود الكثير من المطاعم التي تقدم البرجر إلا أن إعداده في المنزل له مذاق خاص، والبرجر من الوجبات المفضلة للأطفال ولذلك إعداده في المنزل أمر ضروري لتكوني واثقه مما يتناوله طفلكِ وتقومي بتغذيته بطاعم ذات قيمة غذائية عالية ومذاق محبب لطفلك في نفس الوقت وفيما يلي طريقة إعداد البرجر في المنزل وتقديمه بعدة طرق مختلفة. إعداد البرجر في المنزل كيلو من اللحم المفروم (به دهن).

بيضه.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة والبصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

بصله متوسطة الحجم. طريقة تحضير البرجر أولًا: قومي بفرم البصلة حتى تصبح ناعمه جدًا.

ثانيًا: ضعي اللحم المفروم والبصل والتوابل وقومي بتقليبهم جيدًا.

ثالثًا: قومي بتقسيم اللحم المفروم إلى كرات متساوية في الحجم.

رابعًا: قومي بتشكيل البرجر على شكل دوائر متوسطة السُمك.

خامسًا: اتركي البرجر في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو ساعة.

سادسًا: في جريل أو طاسه ضعي القليل من الزبدة ثم ضعي البرجر على النار حتى ينضج ثم ضعي رشة ملح صغيرة وضعيه على الوجه الآخر. طريقة عمل ساندويتش البرجر في المنزل قومي بإحضار خبز الكيزر وفي الطاسة التي قمتي باستخدامها في تسوية البرجر ضعي القليل من الزبد وضعي الخبز بها عدة ثواني (خطوة اختيارية).

قومي بتقطيع حلقات الطماطم والبصل الأخضر والفلفل الرومي حلقات.

قومي بتقطيع الخيار المخلل والخس حلقات.

ضعي الخبز ثم الكاتشب ثم البرجر وشرائح الخضار ثم قومي بإضافة أي صوص تفضلينه ثم ضعي الخبز. طريقة تقديم البرجر يتم تقديم ساندويتش البرجر بجانب البطاطس المقلية وسلطة الكول سلو وأي صوص تفضلينه.

يمكن تقديم البرجر المشوي بجانب المعكرونة بأي صوص تفضلينه.

يمكن تقديم البرجر بجانب الأرز الأصفر مع القليل من الكاتشب. إعداد البرجر في المنزل

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