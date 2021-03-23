البرجر بالفراخ او اللحمة مثل المطاعم واحلى كمان بطريقه جديده ومميزه واقتصادى والطعم رائع

طريقة عمل البرجر بالفراخ او اللحمة ، تحب جميع الأمهات أن تقوم بتحضير الوجبات والأكلات السريعة في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات الغير معروف عن مصدرها ومن ضمن هذه الأكلات البرجر سواء كان بالفراخ أو اللحمة ويعد البرجر من أشهى الوجبات السريعة، وقد أتينا لكِ سيدتي اليوم بأسهل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير البرجر بالفراخ أو اللحمة.

لكل أم تحب ان تقوم بتحضير ألذ الأكلات والوجبات السريعة في المنزل نقدم لك طريقة عمل البرجر بالفراخ أو اللحمة بهذه الطريقة:

4/1 قطعة دجاج كبيرة خالية من العظم والجلد.

ثمرة كبيرة الحجم بصل.

فصين من الثوم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

4/1 ملعقة فلفل أسود، خردل ناعم، كمون ناعم، كزبرة ناعمة.

4 حبات من الطماطم المقطعة لشرائح.

2/1 كوب من المايونيز.

3 ثمرات خيار مخلل مقطع لشرائح.

رأس خس.

1 كيس خبز عربي حجم صغير.

قومي بفرم الثوم والدجاج والبصل ومن ثم يتم إضافة البابريكا والملح والكمون والكزبرة والخردل والفلفل وقلبي الدجاج مع المكونات.

باستخدام أطراف الأصابع قومي بخلط المكونات بشكل جيد وتشكيله على هيئة أقراص.

ثم احضري الشواية الكهربائية وضعي به قليل من الزيت ومن ثم يتم أقراص البرجر على الشواية وتركه لمدة 5 دقائق ويتم تقليب البرجر بواسطة ملعقة خشبية عريضة بالجهة الثانية ويترك حتى أن يصبح باللون الذهبي وينضج تماماً.

يتم تقطيع الخبز بواسطة السكين لنصفين ومن ثم يتم وضع الخبز على الشواية لكي يتحمص.

ثم قومي بتوزيع المخلل والمايونيز والطماطم والخس على نصف قطع الخبز ومن بعدها عليك بوضع قرص البرجر ومن ثم يوضع النصف الأخر من الخبز حتى أن يتكون لديك سندويتش برجر الدجاج وبالهناء والشفاء