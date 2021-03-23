اسرار صبغ الشعر اصبغي شعرك فى البيت باللون اللي تحبيه زي الكوافير واقضى على الشيب

صبغ الشعر بالمكونات الطبيعية ، تحب المرأة أن تقوم بتغير لون شعرها بصورة مستمرة لذا تضطر أن تقوم بالذهاب إلى صالون التجميل من الحين إلى الآخر حتى تحصل على اللون والتغير المطلوب، ولكن بهذه الطرق تعرض شعرها إلى التلف نظراً لما تحتويه من مواد كيماوية ضارة جداً، ولكن اليوم حرصنا على أن نقدم لكم طرق طبيعية مفيدة لفروة الشعر ويمكن عن طريقها صبغ الشعر بألوان عديدة ومختلفة.

صبغ الشعر بالمكونات الطبيعية

هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي تفيد الشعر وتمنح المرأة اللون الطبيعي الذي ترغب به ومنها ما يلي:

تحتوي هذه الوصفة على مجموعة من المكونات الطبيعية المفيدة لصحة الشعر بجانب أنها تعالج الشعر الابيض، فقط كل ما يجب عليك أن تفعليه هو أن تقومين بخلط مقدار مناسب من الحناء والشاي المغلي ومن ثم يضاف القليل من اللبن وابدئي في العجن وخلط المكونات بعدها أضيفي 4/1 كوب من الخل وقلبي جيداً حتى تحصلين على عجينة ناعمة وطرية بعدها قومي بتطبيق الخليط على خصل الشعر وتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وهذه الطريقة سوف تساعدكِ على ان تحصلين على لون شعر بني.

تساعد هذه الوصفة على أن تحصلين على لون الشعر الأشقر الذهبي التي يكون من الألوان المناسبة لجميع أنواع البشرة، في وعاء قومي بخلط 3 ملاعق كبيرة من بودرة الكركم وملعقة من الحناء واخلطي جيداً وتركي الخليط لمدة 3 ساعات حتى تتخمر وتتضاعف، ومن ثم يضاف 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون فهو من المكونات التي تعمل على تفتيح الشعر ثم يطبق الخليط على خصل الشعر وتركه لمدة ساعة كاملة وبعدها قومي بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.