احلى خيار مخلل مشطشط ومقرمش بطريقه جديده وسريعه احلى من الجاهز بكتير

طريقة عمل الخيار المخلل في البيت ، يعتبر الخيار المخلل من أفضل أنواع المخللات الشهيرة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص ويتم تقديمه مع أنواع عديدة من الأطباق الرئيسية، فهو يساعد على موازنة النكهة ويتم تقديمه مع وجبات الفطور والغداء ويمكن العشاء أيضاً بجانب السندويتشات وخلافه ويمكن أن يتم تحضيره بطريقة سهلة وسريعة في البيت. طريقة عمل الخيار المخلل في البيت نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الخيار المخلل في البيت بأبسط المكونات والتي تتم كما يلي: المقادير: 2/1 كيلو خيار متوسط الحجم.

1 كوب ماء.

5 ملعقة كبيرة ملح.

4 فصوص ثوم.

ورق غار مجفف.

2/1 ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر الحار الجاف.

1 ملعقة صغيرة شبت أخضر طازج او يمكن استخدام بذور الشبت.

1 كوب خل تفاح. طريقة التحضير: قومي بإحضار برطمان متوسط الحجم يكون من السهل إغلاقه بإحكام دون أن يدخل إليه الهواء.

ثم بعد ذلك يتم غسيل الخيار جيداً تحت الماء للتخلص من الأتربة المتراكمة على الخيار.

قومي بإزالة الأجزاء المتبقية من ساق الخيار ثم يتم تقطيع حبات الخيار بالطول.

بعد ذلك عليكِ بهرس فصوص الثوم وضعيها في البرطمان والشبت ورقائق الفلفل الأحمر الجاف وورقة الغار المجفف.

ثم يضاف كوب الماء وقلبي جيداً حتى الذوبان ومن بعدها يتم وضع قدر على النار يضاف له كوب الماء وخل التفاح وقلبي حتى أن يصل لدرجحة الغليان ثم ارفعيه من على النار.

يسكب الماء الساخن إلى البرطمان وقلبي جيداً حتى أن تمتزج المكونات مع بعضها.

يضاف الخيار بعد ذلك إلى البرطمان بعد أن يبرد تماماً حتى يمتلأ مع التأكد من أن الماء تغمر جميع حبات الخيار.

اغلقي البرطمان بعد ذلك بإحكام وتركيه جانباً ويكون من الأفضل أن يتم حفظها داخل الثلاجة لحوالي يومين إلى أربعة أيام.

كما من الممكن أن يتم حفظه لبضعة أسابيع. الوسوم

طريقة عمل الخيار المخلل في البيت ، يعتبر الخيار المخلل من أفضل أنواع المخللات الشهيرة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص ويتم تقديمه مع أنواع عديدة من الأطباق الرئيسية، فهو يساعد على موازنة النكهة ويتم تقديمه مع وجبات الفطور والغداء ويمكن العشاء أيضاً بجانب السندويتشات وخلافه ويمكن أن يتم تحضيره بطريقة سهلة وسريعة في البيت. طريقة عمل الخيار المخلل في البيت نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الخيار المخلل في البيت بأبسط المكونات والتي تتم كما يلي: المقادير: 2/1 كيلو خيار متوسط الحجم.

1 كوب ماء.

5 ملعقة كبيرة ملح.

4 فصوص ثوم.

ورق غار مجفف.

2/1 ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر الحار الجاف.

1 ملعقة صغيرة شبت أخضر طازج او يمكن استخدام بذور الشبت.

1 كوب خل تفاح. طريقة التحضير: قومي بإحضار برطمان متوسط الحجم يكون من السهل إغلاقه بإحكام دون أن يدخل إليه الهواء.

ثم بعد ذلك يتم غسيل الخيار جيداً تحت الماء للتخلص من الأتربة المتراكمة على الخيار.

قومي بإزالة الأجزاء المتبقية من ساق الخيار ثم يتم تقطيع حبات الخيار بالطول.

بعد ذلك عليكِ بهرس فصوص الثوم وضعيها في البرطمان والشبت ورقائق الفلفل الأحمر الجاف وورقة الغار المجفف.

ثم يضاف كوب الماء وقلبي جيداً حتى الذوبان ومن بعدها يتم وضع قدر على النار يضاف له كوب الماء وخل التفاح وقلبي حتى أن يصل لدرجحة الغليان ثم ارفعيه من على النار.

يسكب الماء الساخن إلى البرطمان وقلبي جيداً حتى أن تمتزج المكونات مع بعضها.

يضاف الخيار بعد ذلك إلى البرطمان بعد أن يبرد تماماً حتى يمتلأ مع التأكد من أن الماء تغمر جميع حبات الخيار.

اغلقي البرطمان بعد ذلك بإحكام وتركيه جانباً ويكون من الأفضل أن يتم حفظها داخل الثلاجة لحوالي يومين إلى أربعة أيام.

كما من الممكن أن يتم حفظه لبضعة أسابيع.

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