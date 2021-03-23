الجبننة الموزاريلا المطاطية ناجحة 100% بمكون واحد فى 3 دقائق للمعجنات والفطائر والبيتزا

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا ، تعتبر الجبنة الموتزاريلا من أهم أنواع الجبن التي يتم استخدامها في تحضير العديد من المعجنات والأكلات السريعة، كما أنها من الوصفات الإيطالية ويتم استخدامها في تحضير أنواع عديدة من المكرونة ويمكن أن يتم تخزينها بكل سهولة في الثلاجة أو الفريزر، وتستطيع كل سيدة أن تقوم بعمل وتحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت بأبسط المكونات الغير مكلفة والذي يكون معظمها موجود في مطبخك.

إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بأقل التكاليف وبطريقة سهلة وبسيطة ويمكن أن تستخدميها بعد ذلك في تحضير العديد من الأكلات المختلفة والمتنوعة وتكون كالآتي:

2/1 كوب خل أبيض.

4/1 كوب عصير ليمون.

2 كيلو حليب بقري.

في البداية قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية.

ومن ثم يوضع قدر على النار يضاف له الحليب حتى أن يغلي ثم ارفعيه وادخليها إلى الفرن واغلقي الحرارة وتركيه لمدة يوم كامل.

ثم يوضع الحليب مرة أخرى على النار وتركيه حتى أن يصبح ساخن ويصل لدرجة الغليان يضاف له الخل وعصير الليمون وتركيه على النار الهادئة.

بعد أن يصبح الحليب متخثر ابدئي في تجميعه من طرق القدر برفق حتى أن يكون في صورة كرة.

استمري في تجمعيه لمدة 15 دقيقة ثم يتم أخذ كرة الحليب وضعيها بماء مثلج واجمعيها في يدك حتى أن تكون ناعمة ومتماسكة.

ثم يتم إعادة وضع الكرة بالماء مرة أخرى المتبقية من الحليب وتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

ثم يتم إخراجها من الماء المثلج لمدة 3 دقائق ثم ابشريها وضعيها فيكيس بلاستيك ثم ضعيها فى الفريزر لحين استخدامها في تحضير البيتزا أو أنواع عديدة من المعجنات والمكرونة والفطائر وأصابع الموتزريلا وغيرها.

طريقة التحضير