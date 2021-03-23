بأسهل الخطوات حضري البسبوسة بالأوريو لأطفالك في البيت خلال 10 دقائق فقط

نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالأوريو اللذيذة، حيث تتعدد وتتنوع وصفات البسبوسة حسب مطبخ كل دولة، فهي من الحلويات الشرقية التي يفضلها أغلب الأشخاص وتعتبر الأشهر في الوطن العربي، ونظراً لحب الجميع لها فتم ابتكار وصفات مختلفة منها، وأبرزها وصفة البسبوسة بالأوريو المفضلة عند الأطفال، ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة وبدون تعب فهي فقط تحتاج إلى 10 دقائق تحضير، وسوف ننشر لكم الطريقة بالخطوات في هذا المقال. مكونات عمل البسبوسة بالأوريو مكونات عمل البسبوسة بالأوريو نحتاج إلى هذه المكونات لتحضير وصفة البسبوسة بالأوريو بنجاح: كوب ونصف كوب من السميد.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

4 بيضة.

حليب سائل.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

بسكوت أوريو.

بسكوت شاي.

شعيرية باكستانية. طريقة عمل بسبوسة الأوريو بالخطوات نحضر وعاء عميق أولاً، ونقوم بوضع كلاً من السميد والسكر به ونقلب حتى يختلطوا مع بعضهم بشكل جيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونستمر في التقليب حتى يتجانس الخليط جيداً، وفي وعاء آخر نقوم بخفق البيض بشكل جيد.

ثم نضيف له خليط السميد مع البيكنج باودر ونظل نحرك حتى تمتزج المكونات جيداً، ونترك الخليط حوالي ربع ساعة.

ثم نقوم بوضعه في وعاء الخلاط ونستمر في خلطه حتى يصبح لدينا عجينة ذات قوام متماسك، نقوم بطحن البسكوت حتى يصبح مثل حبات الرمل.

وذلك في بسكوت الشاي والأوريو، ونقوم بدهن صينية الفرن بالزبدة، ونضع بها خليط البسبوسة كله، وعلى الوجه نفتت الشعيرية الباكستانية.

ونغلف الصينية بورق القصدير وندخلها الفرن حوالي ربع ساعة، وبعد أن يصبح لونها ذهبي نخرجها من الفرن.

ونصب عليها الحليب لكي يدخل إلى البسبوسة ويغطيها بالكامل، ونقوم بتقطيعها بعد أن تهدأ وتقدم في الأطباق وبالهنا والشفا. طريقة عمل بسبوسة الأوريو بالخطوات الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالأوريو اللذيذة، حيث تتعدد وتتنوع وصفات البسبوسة حسب مطبخ كل دولة، فهي من الحلويات الشرقية التي يفضلها أغلب الأشخاص وتعتبر الأشهر في الوطن العربي، ونظراً لحب الجميع لها فتم ابتكار وصفات مختلفة منها، وأبرزها وصفة البسبوسة بالأوريو المفضلة عند الأطفال، ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة وبدون تعب فهي فقط تحتاج إلى 10 دقائق تحضير، وسوف ننشر لكم الطريقة بالخطوات في هذا المقال. مكونات عمل البسبوسة بالأوريو مكونات عمل البسبوسة بالأوريو نحتاج إلى هذه المكونات لتحضير وصفة البسبوسة بالأوريو بنجاح: كوب ونصف كوب من السميد.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

4 بيضة.

حليب سائل.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

بسكوت أوريو.

بسكوت شاي.

شعيرية باكستانية. طريقة عمل بسبوسة الأوريو بالخطوات نحضر وعاء عميق أولاً، ونقوم بوضع كلاً من السميد والسكر به ونقلب حتى يختلطوا مع بعضهم بشكل جيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونستمر في التقليب حتى يتجانس الخليط جيداً، وفي وعاء آخر نقوم بخفق البيض بشكل جيد.

ثم نضيف له خليط السميد مع البيكنج باودر ونظل نحرك حتى تمتزج المكونات جيداً، ونترك الخليط حوالي ربع ساعة.

ثم نقوم بوضعه في وعاء الخلاط ونستمر في خلطه حتى يصبح لدينا عجينة ذات قوام متماسك، نقوم بطحن البسكوت حتى يصبح مثل حبات الرمل.

وذلك في بسكوت الشاي والأوريو، ونقوم بدهن صينية الفرن بالزبدة، ونضع بها خليط البسبوسة كله، وعلى الوجه نفتت الشعيرية الباكستانية.

ونغلف الصينية بورق القصدير وندخلها الفرن حوالي ربع ساعة، وبعد أن يصبح لونها ذهبي نخرجها من الفرن.

ونصب عليها الحليب لكي يدخل إلى البسبوسة ويغطيها بالكامل، ونقوم بتقطيعها بعد أن تهدأ وتقدم في الأطباق وبالهنا والشفا. طريقة عمل بسبوسة الأوريو بالخطوات

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