أسرار عمل كيك الرواني اليمني السحرية بالخطوات أحلى من محلات الحلويات نقدمها لكم من موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، نظراً أن كيك الرواني يعتبر من أشهر الحلويات اليمنية، كما أنه يتم تحضيرها بطرق سهلة وبسيطة بداية من قيامك بتحضير المكونات حتى الانتهاء من مرحلة التزيين والتقديم.

أسرار عمل كيك الرواني اليمني السحرية

لعمل كيك الرواني تحتاجين إلى المكونات التالية:

كوب دقيق (بمقدار 125 جرام فقط).

كوب دقيق السميد (بمقدار 125 جرام فقط).

كوب سكر (بمقدار 150 جرام).

بيض (بمقدار خمس بيضات).

فانيليا (بمقدار رشة).

ملح (بمقدار رشة).

جوز هند (بمقدار ملعقة كبيرة).

عسل أبيض (بمقدار نصف كوب).

ماء ساخن (بمقدار 12 كوب).

مقادير للتزيين:

جوز هند (بمقدار ثلاثة أكواب).

فستق مجروش (بمقدار ثلاثة أكواب).

قومي بإحضار وعاء وضعي فيه السكر، البيض، والفانيليا، وقومي بخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتى تحصلين على قوام كريمي.

احضري وعاء آخر وضعي الدقيق السميد والأبيض، وأضيفي إليهما الملح وجوز الهند، واخطليهم حتى يتجانسوا.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى مزيج البيض والسكر مع الخفق المستمر في جانب واحد، حتى تحصلين على خليط كيك الرواني وتتجانس كافة المكونات.

قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالزيت، بعد ذلك قومي بوضع خليط كيك الرواني وقومي بوضع الصينية في الفرن انتبهي أن تكون درجة حرارة الفرن 180 درجة.

أخرجي كيك الرواني من الفرن واتركيها حتى تبرد.

ضعي العسل الأبيض مع الماء الساخن واخلطيهم حتى يمتزجوا، قومي بسقي الكيك به، ومن أجل التزيين ضعي جوز الهند والمكسرات المجروشة على وجهة الكيك، ثم يُقطّع ويُقدّم.

يحتوي كيك الرواني على العديد من المميزات الرائعة حيث أنه سريع الهضم فلهذا يعتبر مفيد في حالة الإصابة بعسر الهضم، كما أنه يساهم في تحسين وظائف الكلى، وكذلك تساهم في تقوية جهاز المناعة.