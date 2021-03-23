طريقة عمل البسبوسة بالسميد بطريقة مختلفة ولذيذة البسبوسة من الحلويات الشرقية المعروفة حول الوطن العربي ويحب تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث يمكنك تجهيزها في المنزل في وقت سريع بمكونات وخطوات سهلة للغاية ويمكنك تقديمها لعائلتك بمزاج شهي ولذيذ.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

المكونات، ثلاث أكواب من السميد الخشن وكوب من السكر وكوب من اللبن الزبادي وكوب من الزبدة الزائدة و كوب ونصف من القطر و ملعقة كبيرة من البيكينج باودر ونصف كوب من اللوز المقشر والمقطع إلى جزئين.

طريقة تجهيز البسبوسة بالسميد

في الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء متوسط وابدئي بإضافة السميد والسكر واللبن الزبادي والزبدة والبيكنج باودر واخلطي جميع المكونات مع بعضها لمدة 10 دقائق حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها بعد ذلك اتركي المكونات لمدة عشرون دقيقة على الأقل حتى ترتاح العجينة بعد أن تصبح متجانس في الخطوة التالية نبدأ بتجهيز الصينية الخاصة بالبسبوسة.

ونقوم بتسخين الفرن ثم نقوم بإضافة القليل من الزبدة في الصينية ونقوم بوضع عجينة البسبوسة وتسويتها جيدا بعد ذلك يتم تقطيعها من فوق الحواف بدون النزول إلى أسفل الصينية ويكون على هيئة مربعات متساوية ثم إضافت مربعات البسبوسة باللوز بعد ذلك يتم وضعها في الفرن حتى تنضج على نار متوسطة

وبعد أن يصبح لونها ذهبي يتم إخراجها من الفرن وإضافة عليها القطر ويتم تقطيعها بعد أن تهدأ في وضع في أطباق التقديم وتناولها بجانب القهوة أو الحليب أو يمكن تناولها بجانب الشاي أو العصير ويمكن تناول البسبوسة بعد وجبة الإفطار أو بعد وجبة العشاء للتحلية وبعض الأشخاص يفضلون تناولها بعد وجبة الغذاء على الأقل بساعتين وذلك على حسب الأخبار وبالهناء والشفاء .