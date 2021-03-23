وجبة دجاج البوبيت المميزة والمختلفة والمقبلات الخاصة بها

وجبة دجاج البوبيت من الوجبات المميزة والمختلفة فهي عباره عن صدور الدجاج المخلية المحشية بالأزر والمكسرات وتقدم مع البطاطس والطحنية بكل أنواعها ونقدم لكم الطريقة لعمل صدور الفراخ المحشي بالأزر والمكسرات وأنواع سلطات الطحنية خطوه بخطوه بداية من تجهيز صدور الدجاج المخلية وتجهيز الحشوة إلى الانتهاء من تحميرها وتقديمها بطريقه شهية والكمية التي تكفي فرد واحد من صدور الدجاج المحشي بالأزر والمكسرات تحتوى على 252 سعر حراري و أيضا هي من اغني الإطباق بالبروتين

مقادير وجبة دجاج البوبيت

ومن المعروف أن المطبخ المصري ملئ بالكثير من ألأصناف الشهية منها وجبه دجاج البوبيت والتي سوف نقوم بعرض المقادير الخاصة بها وهي:

عدد 6 من صدور الدجاج المخلية عدد كوب ازر واحد عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت القلية عدد 2 بصلة مفرومه ملعقة واحدة كبيرة من السمن ملعقة صغيرة من الملح كوب واحد من الزيتون الأخضر 2 حبهان ملعقه كبيرة من الزبدة ورق لورا واحد كوب ماء

نقوم بوضع البصل بعد التقطيع مع الملح والفلفل ونقلب الأزر والمكسرات معهم وتشوح على النار

يتم إضافة نصف كوب من الماء على الأزر حتى بتشرية

يتم إضافة السمن ودهن كل قطعه من البانية ووضع الأزر بداخل شرائح البانية مع الزيتون الأخضر ثم لف كل قطع من البانية بأعواد خشبيه وتلف بورق فويل جيدا

ثم ضعي قطع البانية المحشية ف وعاء به ماء مغلي

يتم إضافة البصل والملح و الحبهان وورق اللورا والفلفل

نترك قطع البانية لمدة نصف ساعة تقريبا علي النار حتى يتم سلقه جيدا

نقوم برفع قطع البانية المحشية ووضعها حتى تبرد ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة

يتم تحمير قطع البانية في الزبدة والزيت بعد نزعها من ورق الفويل

طريقة تحضير وجبة دجاج البوبيتطريقة عمل سلطة طحينه الزبادي

مكوناتها هي طحينه خام ؛ كوب زبادي ؛ عصير ليمون ؛ ملعقة كبيرة من الخل ؛ ثوم مفروم ؛ ملح ؛ فلفل حار مفروم ؛ بقدونس للتزيين.

طريقة عملها كالأتي : نقوم بوضع الزبادي و الطحنية وعصير الليمون في وعاء ونقوم بتقليب الجيد والمستمر ثم نضيف الخل والملح إذا كان المذاق يحتاج لذلك وان لم نحتاج لذلك نكتفي بالخل فقط دون الملح ثم نضع نضع سلطه الطحنية في طبق التقديم وتزيينها بالبقدونس المقطع لعيدان للتزيين.

طريقة عمل طحينه بابا غنوج

مكوناتها هي ثمرة باذنجان متوسطة الحجم ؛ طحينه ؛ ثوم ؛ خل ؛ ملح ؛ زيت ؛ كمون.

طريقة عملها كالاتي | نقوم بغسل الباذنجان بطريقة جيدة ثم شوية بالطريقة العادية حتى يتم فصل القشرة عن اللحم ثم ثم نضع الباذنجان بالخلاط ونضيف له ملح وكمون قليل ونخطهم حتى يتم الحصول على خليط متجانس منهم ثم نحضر وعاء خارجي ونحضر الطحنية والخل وباقي الملح ونخلطهم جيدا ثم نضيف الباذنجان المضروب في الخلاط إلي الطحنية مع التقليب الجيد وإضافة قليل من الزيت حسب الرغبة.