أفضل ماسك كولاجين رباني للبشرة بدون ما تستخدمي كريمات من الصيدلية نقدمه لكم من موقعنا ثقفني، حيث يعتبر اللبان الدكر من المصادر المهمة من أجل الحصول على كولاجين رباني وذلك لكونه يحتوي على العديد من البروتينات التي تفيد جسمكِ بصورة كبيرة، كما انه يساهم في تشكيل أغلب الأنسجة المهمة للعظام والأربطة والعضلات.

يحتوي لبان الدكر على العديد من الفوائد للبشرة ومن بين تلك الفوائد ما يلي:

شد ترهلات الجلد.

شد التجاعيد وعلاج الخطوط.

يساهم في مرونة البشرة.

يمنح البشرة الصفاء والنضارة التي ترغب فيها كل امرأة.

يساهم في علاج التشققات، كما يساهم في سرعة تجديد الخلايا.

يعمل على حماية البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة.

يعالج التجاعيد تحت العين.

يساهم في علاج الهالات السوداء.

يعمل على علاج آثار الجروح.

المكونات:

لبان دكر (بمقدار ملعقتين).

ماء مغلي (بمقدار كوب).

طريقة التحضير

قومي بنقع اللباء في الماء المغلي، ثم قومي بوضع غطاء عليه، واتركيه لمدة أربعة وعشرين ساعة، سوف يتحول لون الماء إلى لون أبيض صافي قومي بتفريغ الماء في زجاجة واتركيها بالثلاجة.

طريقة الاستخدام

قومي بأخذ المحلول وضعيه على وجهك او على جسدكِ، ويمكنك وضعه في أي مكان أخر كما ترغبين واتركيه لمدة 15 دقيقة إلى ستين دقيقة ثم قومي بغسله.

كرري الأمر يومياً حتى تحصلين على النتيجة التي ترغبين فيها، من مميزات هذه الوصفة أنها تعمل على تبييض البشرة.

المكونات

زيت لبان الدكر (بمقدار عشرة قطرات).

زيت الأفوكادو (بمقدار ربع كوب).

زيت جوز هند (بمقدار ربع كوب).

شمع العسل (بمقدار ملعقة).

زيت المر (بمقدار عشر قطرات).

زيت خشب الصندل (بمقدار خمس قطرات).

طريقة الاستخدام

قومي بإذابة زيت جوز الهند وأضيفي إليه باقي المكونات وامزجي الخليط جيداً ثم قومي بوضعه على وجهك أو تحت العين، واتركيه طوال الليل وذلك من أجل الحصول على النتيجة المرجوة.