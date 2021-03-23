طريقة عمل الفراخ المشوي مع الأرز بالكركم في المنزل ، تعتبر من الأطباق الشهية في الوطن العربي، وهي لذيذة جيداً، ومن أهم الأكلات في كل منزل أو مطعم، وتحتوي علي سعرات حرارية، وفيتامينات، وبروتينات مفيدة جداً لصحة، وهي تعتبر من الوجبات سهلة التحضير، والسريعة أيضا، ويقدم معها الطحينة، والمخلل، وهي تمتلك طعم رائع، ومميز لغاية، وسوف نتحدث ونتعرف في مقالنا هذا عن طريقة عمل الفراخ المشوي مع الأرز بالكركم في المنزل مثل أكبر المطاعم. مكونات الفراخ المشوي مع الأرز بالكركم مكونات الفراخ المشوي مع الأرز بالكركم سوف نتعرف علي مكونات الفراخ المشوي وهي كالتالي:- واحد فرخة متوسطة الحجم.

حبة من الطماطم.

حبة من الفلفل الأخضر.

حبة من الفلفل الأخضر الحار.

3 فصوص من الثوم.

معلقة كبيرة من بهرات الفراخ.

معلقة صغيرة ن الكزبرة الجافة المطحونة.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة من الملح.

نص كوب من الخل الأبيض.

حبة من البصل متوسطة الحجم.

معلقة كبيرة من الجنزبيل البودر. مكونات الأرز بالكركم كيلو من الأرز.

ورقتان لورا.

معلقة من الحبهان.

معلقة صغيره من الملح.

زيت.

رشة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتحدث عن طريقة تحضيرالفراخ المشوي وهي كما يلي:- نقوم بغسل الفرخة جيدا بالماء، والخل، وقليل من الملح حتي نتخلص من رائحة الفرخة، ثم نقوم بتقطيع الفرخة من الخلف، ونجعلها مثل الفرشة. ثم نقوم بعمل خليط في إناء من الدقيق، ومعلقة الجنزبيل، ونقوم بفرك الفرخة جيداً بهذا الخليط ثم نقوم بغسل الفرخة جيداً حتي تصبح نظيفة تماماُ من أي شيء ثم نقوم بعمل فتحات في صدر ووراك الفرخة حتي تشرب الخليط المتبل. ثم نقوم بعمل الخليط المتبل المكون من الملح، والفلفل الأخضر، والفلفل الحار، والثوم، و الطماطم، والبصل، وجميع البهارات، والخل، ونضربهم في الخلاط أو الكبة جيداً ثم نقوم بوضع الفرخة في الصينية، ونقوم بسكب الخليط عليها، ونوزع الخليط علي كل جزء من الفرخة، ونغطي الصينية بأحكام، ونضعها 5ساعات أو الكثر حتي تأخذ الفرخة طعم الخليط المتبل، وتصبح مثل المطاعم الكبرة. ثم بعد الانتهاء من المدة المحدودة، ونقوم بتسخين الفرن الكهربائية أو فرن البوتاجاز، وعندما تسخن جيداً نقوم بإحضار الصينية لموجودة بداخلها الفرخة المبتلة، ونضعها في الفرج لمدة تتراوح من بين ساعة ألي ساعة، ونصف حتي تنضج ،وتصبح جاهزة. ثم نقوم بإحضار قطعة من الفحم، ونشعلها، ونضعها في ورقة من ورق السلوفان، ونجعل لها فتحة من الأعلى، ونضعها في الصينية مع الفرخة، ونضع عليها القليل من الزيت حتي يعمل الفحم دخان، ونغلق الصينية بأحكام، وبعد دقائق تقدم بالف هنا وشفا. طريقة تحضير الأرز بالكركم نضع إناء علي النار، ونضيف فيه الزيت، ووراق اللورا، والحبهان، والكركم، ونقوم بتقليب لمد دقيق، ونضيف عليهم الارز، والماء المغلي، والملح والفلفل الأسود، ونتركهم حتي يستوي الأرز، ويقدم مع الفراخة المشوية، ويقدم معهم طحينة، ومخلل، ويصبح شكلها مثل الصورة التالية ويقدم بالهنا والشفا. الوسوم

طريقة عمل الفراخ المشوي مع الأرز بالكركم في المنزل ، تعتبر من الأطباق الشهية في الوطن العربي، وهي لذيذة جيداً، ومن أهم الأكلات في كل منزل أو مطعم، وتحتوي علي سعرات حرارية، وفيتامينات، وبروتينات مفيدة جداً لصحة، وهي تعتبر من الوجبات سهلة التحضير، والسريعة أيضا، ويقدم معها الطحينة، والمخلل، وهي تمتلك طعم رائع، ومميز لغاية، وسوف نتحدث ونتعرف في مقالنا هذا عن طريقة عمل الفراخ المشوي مع الأرز بالكركم في المنزل مثل أكبر المطاعم. مكونات الفراخ المشوي مع الأرز بالكركم مكونات الفراخ المشوي مع الأرز بالكركم سوف نتعرف علي مكونات الفراخ المشوي وهي كالتالي:- واحد فرخة متوسطة الحجم.

حبة من الطماطم.

حبة من الفلفل الأخضر.

حبة من الفلفل الأخضر الحار.

3 فصوص من الثوم.

معلقة كبيرة من بهرات الفراخ.

معلقة صغيرة ن الكزبرة الجافة المطحونة.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة من الملح.

نص كوب من الخل الأبيض.

حبة من البصل متوسطة الحجم.

معلقة كبيرة من الجنزبيل البودر. مكونات الأرز بالكركم كيلو من الأرز.

ورقتان لورا.

معلقة من الحبهان.

معلقة صغيره من الملح.

زيت.

رشة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتحدث عن طريقة تحضيرالفراخ المشوي وهي كما يلي:- نقوم بغسل الفرخة جيدا بالماء، والخل، وقليل من الملح حتي نتخلص من رائحة الفرخة، ثم نقوم بتقطيع الفرخة من الخلف، ونجعلها مثل الفرشة. ثم نقوم بعمل خليط في إناء من الدقيق، ومعلقة الجنزبيل، ونقوم بفرك الفرخة جيداً بهذا الخليط ثم نقوم بغسل الفرخة جيداً حتي تصبح نظيفة تماماُ من أي شيء ثم نقوم بعمل فتحات في صدر ووراك الفرخة حتي تشرب الخليط المتبل. ثم نقوم بعمل الخليط المتبل المكون من الملح، والفلفل الأخضر، والفلفل الحار، والثوم، و الطماطم، والبصل، وجميع البهارات، والخل، ونضربهم في الخلاط أو الكبة جيداً ثم نقوم بوضع الفرخة في الصينية، ونقوم بسكب الخليط عليها، ونوزع الخليط علي كل جزء من الفرخة، ونغطي الصينية بأحكام، ونضعها 5ساعات أو الكثر حتي تأخذ الفرخة طعم الخليط المتبل، وتصبح مثل المطاعم الكبرة. ثم بعد الانتهاء من المدة المحدودة، ونقوم بتسخين الفرن الكهربائية أو فرن البوتاجاز، وعندما تسخن جيداً نقوم بإحضار الصينية لموجودة بداخلها الفرخة المبتلة، ونضعها في الفرج لمدة تتراوح من بين ساعة ألي ساعة، ونصف حتي تنضج ،وتصبح جاهزة. ثم نقوم بإحضار قطعة من الفحم، ونشعلها، ونضعها في ورقة من ورق السلوفان، ونجعل لها فتحة من الأعلى، ونضعها في الصينية مع الفرخة، ونضع عليها القليل من الزيت حتي يعمل الفحم دخان، ونغلق الصينية بأحكام، وبعد دقائق تقدم بالف هنا وشفا. طريقة تحضير الأرز بالكركم نضع إناء علي النار، ونضيف فيه الزيت، ووراق اللورا، والحبهان، والكركم، ونقوم بتقليب لمد دقيق، ونضيف عليهم الارز، والماء المغلي، والملح والفلفل الأسود، ونتركهم حتي يستوي الأرز، ويقدم مع الفراخة المشوية، ويقدم معهم طحينة، ومخلل، ويصبح شكلها مثل الصورة التالية ويقدم بالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفراخ المشوي مع الأرز بالكركم في المنزل مثل أكبر المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.