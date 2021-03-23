التركيبة السحرية لتبييض الجلد افضل تركيبة في العالم لتبيض الوجه في خمس دقائق

ينشغل بال الكثير من النساء بأمر تبييض الوجه واليدين بسرعة والحفاظ على جمالهم ولذلك قد تلجأ البعض منهن إلى تطبيق وصفات غير مضمونة وذلك للتعرف على مدى صحتها ونحن نوفر عليك هذا العناء ونقدم لك وصفات مجربة من قبل تعمل على تبييض الوجه واليدين في يوم، وكذلك تعد اقوي وصفه لتبيض الوجه من اول مره، فدعونا نستعرض الوصفة وطريقة اعدادها.

تفتيح الوجه واليدين باستخدام الكركم

يستخدم الكركم في المعتاد لتجميل البشرة حيث أنه يعمل على توحيد اللون وازالة الإسمرار لأن له خواص مضادة للأكسدة وكذلك خصائص مطهرة ولديه القدرة على تبييض الوجه من اول استعمال.

المكونات

● 1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

● 1 ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.

● نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

الطريقة

● قومي بخلط جميع المكونات معا ثم ضعيها على الوجه لمدة عشرون دقيقة.

● اغسلي الوجه جيدا بماء فاتر ثم رطبي بالكريم.

● كرري الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج ممتازة.

لتبيض الوجه من اول استعمال باستخدام العسل

العسل مادة تستخدم منذ القدم في تبييض الوجه فهو يحتوي على مضادات للبكتيريا لذلك يعمل أيضا على التخلص من آثار حب الشباب.

المكونات

● 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

● 1 ملعقة صغيرة من العسل.

● نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

● 1 ملعقة صغيرة من اللبن المجفف.

الطريقة

اخلطي المكونات معا ثم ضعيها على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

وصفة اللبن مع الليمون لتبييض اليدين والوجه

تعد هذه الطريقة غير تقليدية حيث أنها تفيد الجسم بالكامل عن طريق ملء حوض الاستحمام بالماء الدافئ ثم إضافة كوب من الحليب له مع ربع كوب من الليمون.

اخلطي الليمون والحليب مع ماء الاستحمام جيدا ثم استرخي فيه لمدة عشرون دقيقة، ان الحليب يعمل على تفتيح بشرة الوجه واليدين والجسم بالكامل حيث أنه يحتوي على أنزيمات تعمل على تفتيح وتنعيم البشرة وترطيبها وإعطائها النضارة.