معلقة واحدة ضعيها في الشامبو شعرك ينمو بغزارة ولن يتساقط وينبت الفراغات والصلع من منا لا يعاني من مشكلة تساقط الشعر والفراغات والصلع والجفاف والكثير من المشاكل الاخري، معلقة علي الشامبو لتطويل الشعر ونبحث دائماً عن حلول فعالة لتفدي هذه المشكلة بكل سهولة، ولكن هل خطر في بالك يوماً أن الملح قادر على أن يخلصك من مشاكل الشعر التي تواجه السيدات والبنات نهائياً من خلال إضافة معلقة واحده لن يتوقف الشعر عن النمو، فهو يحتوي على الكثير من المعادن الهامة للشعر، وقد تم الاستعانة به بالكثير من الوصفات الطبيعية المتنوعة التي تخص جمالك، ويدخل في صناعة مستحضرات التجميل المختلفة التي تحمل الكثير من الفوائد للبشرة والشعر، ونحن اليوم سوف نعرفكم على الطريقة الصحيحة للاستفادة من الملح لمنع تساقط الشعر.

من أفضل الوصفات انبات وتكثيف الشعر قومي بخلط كمية قليلة من الملح مع الفطر الهندي واللبن بكميات متساوية ويطبق المزيج على الشعر مع الجذور مع التدليك برفق لفروة الرأس ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة ومن ثم يغسل الشعر بالشامبو.

قومي بخلط كمية قليلة من الملح مع الفطر الهندي واللبن بكميات متساوية ويطبق المزيج على الشعر مع الجذور مع التدليك برفق لفروة الرأس ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة ومن ثم يغسل الشعر بالشامبو. يتم إضافة 3 ملاعق كبيرة من الملح الناعم لعبوة من الشامبو، ومناسب جداً للشعر الدهني، وسوف تلاحظ أفضل النتائج على الفور.

من فوائد هذه الوصفة تعمل علي أنبات الشعر وتكثيفة، قومي بتحضير معلقة من زيت الزيتون وجوز الهند وزيت اللوز بكمية متساوية من الثلاث زيوت، يتم تدفيء الزيوت علي النار ويتم وضع الزيوت علي الشعر مع التدليك المستمر بفروة الرأس والجذور والاطراف، ثم يتم تغطية الشعر بكيس من البلاستيك او منشفة ساخنة، لمدة ساعة علي الاقل ويغسل بالشامبو والماء الفاتر.

في كوب من الماء الساخن ضعي معلقتين من القهوة ويرج الخليط ويتم وضعه علي الشامبو الخاص بكي ويفضل شامبو الاطفال لانه لا يحتوي علي مواد ضارة للشعر، يترك الخليط قبل الاستخدام لمدة يوم كامل حتي يتم م زج المكونات معا جيدا، ويستخدم وقت الاستحمام لغسل الشعر من الجذور وتدليك فروة الشعر لمدة دقائق ويشطف الشعر بالماء، فهذه الوصفة تعمل علي تكثيف الشعر والتخلص من القشرة ووقف التساقط.

جل الصبار من المكونات الطبيعية التي تدخل في الكثير من الوصفات للبشرة والشعر ونتائجه فعاله، لانه غني بالمعادن والفيتامينات ويعمل علي التخلص من جفاف الشعر والقشرة وتقويتة البصيلات، ويمكنك أستخدامة مع معلقتين من الشامبو وتقليب المزيج ووضعه علي الشعر بالكامل مع تدليك الشعر لمدة 5 دقائق ويغسل الشعر جيدا، فتعمل هذة الوصفة علي ترطيب الشعر وتكثيفة ويمكن تكرارها مرتين في الاسبوع للحصول علي شعر صحي لامع.

يمنع تساقط الشعر ويحفز نموه، مما يزيد من طوله وكثافته. يقاوم فروة الرأس الدهنية بشكل مبالغ فيه. يعمل علي فرد وتنعيم الشعر الجاف يقضي نهائياً على قشرة الرأس والتخلص من الطبقة الرقيقة وبقايا الجلد الميت بفروة الرأس يحمي الشعرمن الفطريات، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية. يعمل على تهدئة الجلد ويمنع تهيجات البشرة.