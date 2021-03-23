الخلطة العجيبة ضعيها علي الصلع وفراغات الشعر ولن يتوقف شعرك عن الغزارة بشكل جنوني

الخلطة العجيبة ضعيها يوميا علي الصلع وفراغات الشعر يواجه العديد من السيدات مشكلة تساقط الشعر ووجود الكثير من الفراغات بفروة الرأس، مما تسبب لهم الإزعاج من مظهرهم، وبالتالي تجعلهم يبحثون عن شتى الطرق التي تساعد في القضاء على الصلع المبكر، من أهمها المواد الكيميائية التي تعمل على إنبات الشعر، ولكن ذلك يحتاج لتكلفة كبيرة لأن هذه المنتجات باهظة الثمن وتحتاج منك توفير ميزانية خاصة بها، والكثير منا لا يكون باستطاعتهم القيام بذلك، ولكن دعنا من كل هذا فالطبيعية من حولنا مليئة بمكونات متعددة من أجل الحصول على شعر كثيف وطويل وقوي بمكونات موجودة في منزلك هيا بنا لنتعرف عليها سوياً.

الخلطة العجيبة ضعيها يوميا علي الصلع وفراغات الشعر

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على إنبات الشعر وتحفيز نموه وتغذية البصيلة منها الآتي:

منذ قديم الزمان نحرص على استخدام هلام الصبار للتخلص من مشاكل الشعر المتنوعة، حيث أنه من العلاجات الفعالة للتخلص من مشكلة تساقط الشعر من خلال القيام بتدليك فروة الرأس بهلام الصبار بشكل مباشر دون أي إضافات ولا الحاجة لغسيل الشعر.

يتم من خلال غسل نصف حزمة من الجرجير وتوضع بالخلاط الكهربائي ويضاف لها 4 فصوص من الثوم المهروس وملعقتين من زيت الخروع يتم مزج المكونات معاً حتى تمام التجانس، ويتم تطبيقه على فروة الرأس مع مراعاة تطبيقه على مناطق التي تعاني من فراغات في الشعر ويفرك بها لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ومن ثم يترك لمدة ساعة وبعد ذلك يتم غسله بالطريقة المعتادة ويجب تكرار الوصفة يوماً بعد يوم.