خطوات عمل الزلابية الهشة المقرمشة في البيت مثل الجاهزة

طريقة عمل الزلابية تعتبر الزلابية من الحلويات المميزة والتي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء كبار السن أو حتى صغار، حيث تحتوي هذه الوجبة الغذائية على عدد من المكونات والتي تعمل على تنشيط الجسم وذلك من خلال تحفيز الدورة الدموية الموجودة داخل جسم الإنسان، وتحتوي هذه المكونات على عدد من المواد الغذائية الضرورية جدا والتي لا يستطيع جسم الإنسان من الاستغناء عنها، ونظراً لان عدد كبير من الأشخاص يفضلون تناولها بشكل دائم سنقدم إليكم طريقة عمل الزلابية في البيت بمذاق أفضل من الجاهز.طريقة عمل الزلابية
تحتاج الزلابية إلى عدد بسيط من المكونات والتي تتوافر في كل منزل وليس في جمهورية مصر العربية فقط وإنما في الكثير من دول العالم:
- كوب واحد من الدقيق الأبيض الناعم.
- كوب واحد فقط من الزيت النباتي المخصص للقلي.
- ملعقة صغيرة الحجم نسبيا من الفانيليا.
- نصف كوب واحد فقط من السكر الأبيض الناعم.
- بيضة واحدة فقط كبيرة الحجم.
- كوب واحد فقط من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- نقوم بوضع الدقيق الأبيض في الإناء المخصص له ومن ثم نعمل على وضع كلا من الماء الدافئ وكذلك الخميرة الفورية ونتركها لفترة بسيطة من الوقت.
- نقوم بوضع كلا من البيضة وكذلك السكر وحتى الفانيلا في وعاء آخر ومن ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج وبعد ذلك نقوم بوضعها على العجينة التي تم إعدادها.
- نعمل على تقليب أو عجن جميع المكونات مع بعضها البعض ومن ثم نتركها لفترة من الوقت.
- نقوم بتقطيع هذه العجينة إلى أشكال حسب الرغبة وبعد ذلك نضعها في الزيت المخصص للقلي.
- بعد أن تنضج الزلابية وتأخذ اللون المطلوب يتم وضعها فى شربات ذو قوام متوسط وتقدم.
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طريقة عمل الزلابية تعتبر الزلابية من الحلويات المميزة والتي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء كبار السن أو حتى صغار، حيث تحتوي هذه الوجبة الغذائية على عدد من المكونات والتي تعمل على تنشيط الجسم وذلك من خلال تحفيز الدورة الدموية الموجودة داخل جسم الإنسان، وتحتوي هذه المكونات على عدد من المواد الغذائية الضرورية جدا والتي لا يستطيع جسم الإنسان من الاستغناء عنها، ونظراً لان عدد كبير من الأشخاص يفضلون تناولها بشكل دائم سنقدم إليكم طريقة عمل الزلابية في البيت بمذاق أفضل من الجاهز.طريقة عمل الزلابية
تحتاج الزلابية إلى عدد بسيط من المكونات والتي تتوافر في كل منزل وليس في جمهورية مصر العربية فقط وإنما في الكثير من دول العالم:
- كوب واحد من الدقيق الأبيض الناعم.
- كوب واحد فقط من الزيت النباتي المخصص للقلي.
- ملعقة صغيرة الحجم نسبيا من الفانيليا.
- نصف كوب واحد فقط من السكر الأبيض الناعم.
- بيضة واحدة فقط كبيرة الحجم.
- كوب واحد فقط من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- نقوم بوضع الدقيق الأبيض في الإناء المخصص له ومن ثم نعمل على وضع كلا من الماء الدافئ وكذلك الخميرة الفورية ونتركها لفترة بسيطة من الوقت.
- نقوم بوضع كلا من البيضة وكذلك السكر وحتى الفانيلا في وعاء آخر ومن ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج وبعد ذلك نقوم بوضعها على العجينة التي تم إعدادها.
- نعمل على تقليب أو عجن جميع المكونات مع بعضها البعض ومن ثم نتركها لفترة من الوقت.
- نقوم بتقطيع هذه العجينة إلى أشكال حسب الرغبة وبعد ذلك نضعها في الزيت المخصص للقلي.
- بعد أن تنضج الزلابية وتأخذ اللون المطلوب يتم وضعها فى شربات ذو قوام متوسط وتقدم.
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