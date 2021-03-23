بسكويت الشاي سادة وبالكاكاو بمكونين فقط

يعتبر البسكويت بالشاي من أنواع البسكويت الخفيف على المعدة، فهو من أشهى وألذ أنواع البسكويت، ويتميز بأنه يمكن تناوله على وجبه الفطور بجانب كوب من القهوة أو الشاي أو العصير ،أو تقديمه للأطفال بجانب الحليب. وبسكويت الشاي الساده له قيمة غذائية مرتفعة جداً، حيث يحتوي على الكالسيوم، والكربوهيدرات، والبوتاسيوم، ويتميز بسكويت الشاي بأنه سهل التحضير، ويمكن تحضيره فى دقائق معدودة ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة باهظة الثمن.

وسوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير بسكويت الشاي الساده بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، وبمكونات موجودة في كل منزل ومتوفرة، وبخطوات بسيطة وسريعة وسوف نشرحها لك بالتفاصيل، تابعي معنا. مكونات بسكويت الشاي بالكاكاو كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقتان كبيرتان من لبن الزبادي البلدي.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة الخاص بعمل الحلويات.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير بسكويت الشاي بالكاكاو احضري وعاء كبير، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب، والأتربة الموجودة به.

تضاف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ثم نقوم بالتقليب الجيد حتى تتجانس المكونات تماماً، وتتداخل مع بعضها.

يحضر وعاء آخر، ثم نقوم بوضع البيض، والسكر، والفانيليا، وزيت الذرة، ونضع ملعقتان كبيرتان من اللبن الزبادي، ثم نقوم

بخفق المكونات جيداً على سرعة متوسطة بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي وهش وكثيف، ويصبح الخليط لونه باهت.

نقوم بسكب خليط البيض والسكر على خليط الدقيق تدريجياً، ثم نقوم بعجن المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس المكونات، ونحصل على عجينة متجانسة وطرية ومتماسكة القوام.

نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين، ثم نقوم بنخل الكاكاو، ونضعه على جزء من العجينة.

نقوم بعجن العجينة مرة أخرى، ثم نقوم بفرد العجينة، وتقطيعها على شكل أصابع بسكويت أو حسب الرغبة.

احضري صينية للتسوية، ثم قومي بدهنها بالقليل من الزبدة بواسطة الفرشاة.

يشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لتسوية البسكويت. مكونات بسكويت الشاي بالكاكاوطريقة تحضير بسكويت الشاي بالكاكاو الوسوم

يعتبر البسكويت بالشاي من أنواع البسكويت الخفيف على المعدة، فهو من أشهى وألذ أنواع البسكويت، ويتميز بأنه يمكن تناوله على وجبه الفطور بجانب كوب من القهوة أو الشاي أو العصير ،أو تقديمه للأطفال بجانب الحليب. وبسكويت الشاي الساده له قيمة غذائية مرتفعة جداً، حيث يحتوي على الكالسيوم، والكربوهيدرات، والبوتاسيوم، ويتميز بسكويت الشاي بأنه سهل التحضير، ويمكن تحضيره فى دقائق معدودة ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة باهظة الثمن.

وسوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير بسكويت الشاي الساده بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، وبمكونات موجودة في كل منزل ومتوفرة، وبخطوات بسيطة وسريعة وسوف نشرحها لك بالتفاصيل، تابعي معنا. مكونات بسكويت الشاي بالكاكاو كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقتان كبيرتان من لبن الزبادي البلدي.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة الخاص بعمل الحلويات.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير بسكويت الشاي بالكاكاو احضري وعاء كبير، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب، والأتربة الموجودة به.

تضاف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ثم نقوم بالتقليب الجيد حتى تتجانس المكونات تماماً، وتتداخل مع بعضها.

يحضر وعاء آخر، ثم نقوم بوضع البيض، والسكر، والفانيليا، وزيت الذرة، ونضع ملعقتان كبيرتان من اللبن الزبادي، ثم نقوم

بخفق المكونات جيداً على سرعة متوسطة بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي وهش وكثيف، ويصبح الخليط لونه باهت.

نقوم بسكب خليط البيض والسكر على خليط الدقيق تدريجياً، ثم نقوم بعجن المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس المكونات، ونحصل على عجينة متجانسة وطرية ومتماسكة القوام.

نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين، ثم نقوم بنخل الكاكاو، ونضعه على جزء من العجينة.

نقوم بعجن العجينة مرة أخرى، ثم نقوم بفرد العجينة، وتقطيعها على شكل أصابع بسكويت أو حسب الرغبة.

احضري صينية للتسوية، ثم قومي بدهنها بالقليل من الزبدة بواسطة الفرشاة.

يشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لتسوية البسكويت. مكونات بسكويت الشاي بالكاكاوطريقة تحضير بسكويت الشاي بالكاكاو

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