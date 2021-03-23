طريقة عمل الهريسة بالقشطة بمذاق مختلف، تعتبر الهريسة من أكثر أنواع الحلويات المشهورة في العديد من الدول العربية ويحب تناولها الكثير من الكبار والأطفال حيث يمكن تجهيزها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة لديك في المنزل، ولكن من خلال مقال اليوم سوف نقوم بعمل الهريسة بالقشطة بطريقة مختلفة ولذيذة.

طريقة عمل الهريسة بالقشطة

مكونات القشطة، 200 جرام من القشطة كوب من الحليب المكثف وقليل من الفانيليا.

مكونات الهريسة، كوب من الزبدة الزائدة و2 كوب من السميد الخشن و ثلاث حبات من البيض و كوب من السكر وملعقة من الفانيليا وملعقتين من البيكنج بودر أو ملعقتين من الطحين ونصف كوب من اللبن ونصف كوب من المكسرات الناعمة ويمكن استخدام المكسرات الخشنة وكوب من القطر.

طريقة تجهيز الهريسة بالقشطة

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء مناسب ونضيف إليه السميد والبيكنج بودر والسكر وتقلب المكونات ثم نبدأ بـ إضافة الفانيليا والبيض وخلط المكونات مع بعضها بواسطة استخدام المضرب اليدو، أو يمكن استخدام البيض الكهربائى ثم نضيف الزبدة الزائدة مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تتجانس المكونات ثم نبدأ بوضع الحليب مع التقليب بشكل جيد.

في الخطوة التالية نبدأ بتقسيم الهريسة إلى جزئين ونقوم بتجهيز صينية ونقوم بإضافة الطحينة ثم نضيف عليها الهريسة وتترك حتى ترتاح بعد ذلك نقوم بوضع الصينية فى الفرن حتى يصبح لونها ذهبي خفيف، بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وإضافة الحشو ونقوم بوضع الجزء الثاني من الهريسة هو توزيعها جيدا ثم نضيف عليها المكسرات ونقوم بوضعها في الفرن مرة أخرى لمدة 30 دقيقة أو أكثر حتى تنضج جيدا ويصبح لونها ذهبي نقوم بإخراجها من الفرن ونضع عليها القطر وبعد أن تهدأ قليلا يتم تقطيعها وتناولها وبالهناء والشفاء.