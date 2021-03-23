خلطة لتبييض اليدين والرجلين بياض الثلج خلال دقائق

تبييض اليدين والرجلين بخلطات سريعة المفعول، حيث يبحث الكثير من الفتيات عن أفضل الخلطات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة واليدين والرجلين بسرعة فائقة، ويوجد عدد كبير من الخلطات ولكن بعضها سريع المفعول والبعض الأخر يحتاج إلى بعض الوقت والاستمرارية فيه، ولذلك عبر مقالنا هذا سنقدم إليك أسهل خلطات تبييض اليدين والرجلين بسرعة فائقة وخلال دقائق سوف تحصلين على تبييض فوري وبدون الحاجة إلى استخدام كريم مبيض للبشرة أو شراء الكثير من مستحضرات التجميل والتي تكون باهظة الثمن. خلطة لتبييض اليدين والرجلين خلطة لتبييض اليدين والرجلين المكونات: ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من ماء الورد.

عصير ليمونة كبيرة. طريقة التحضير: أحضري طبق صغير وضعي به النشا والكركم وقومي بتقليبهم سوياً.

أضيفي إليهم الزبادي وماء الورد ثم عصير الليمون واخفقي المكونات جيداً حتى يتكون لدينا خليط كريمي ناعم.

قومي بغسل اليدين والرجلين والوجه جيداً وطبقي الكريم عليهم واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً على البشرة.

بعد ذلك قومي بغسلة جيداً، وكرري الخلطة مرتين أسبوعياً ولاحظي تبييض اليدين والرجلين في يوم ومن الاستخدام الأول. تبييض الكوع والركبيتين أحضري ملعقة من زيت الورد وقطعة من القطن واغمسيها جيداً في الزيت.

خذي القطنة وابدئي في تدليك منطقة الكوع والركبين فى حركات دائرية لمدة 5 دقائق، سوف تلاحظين إزالة السواد منهم خلال ثواني معدودة وسوف تصبح لون القطن أسود قاتم.

كرري الطريقة مرة كل يوم وسوف تأخذين نتائج مبهرة.

يراعى بعد غسل الزيت وضع مرطب قوي على هذه المناطق حتى لا تكتسب أي اسمرار من جديد.

أيضاَ يمكن وضع كمية بسيطة من ماء الورد عليهم لترطيبهم وجعل لونهم ودى جميل، وهذه كانت من خلطة تبييض اليدين والرجلين. تبييض الكوع والركبيتين الوسوم

تبييض اليدين والرجلين بخلطات سريعة المفعول، حيث يبحث الكثير من الفتيات عن أفضل الخلطات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة واليدين والرجلين بسرعة فائقة، ويوجد عدد كبير من الخلطات ولكن بعضها سريع المفعول والبعض الأخر يحتاج إلى بعض الوقت والاستمرارية فيه، ولذلك عبر مقالنا هذا سنقدم إليك أسهل خلطات تبييض اليدين والرجلين بسرعة فائقة وخلال دقائق سوف تحصلين على تبييض فوري وبدون الحاجة إلى استخدام كريم مبيض للبشرة أو شراء الكثير من مستحضرات التجميل والتي تكون باهظة الثمن. خلطة لتبييض اليدين والرجلين خلطة لتبييض اليدين والرجلين المكونات: ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من ماء الورد.

عصير ليمونة كبيرة. طريقة التحضير: أحضري طبق صغير وضعي به النشا والكركم وقومي بتقليبهم سوياً.

أضيفي إليهم الزبادي وماء الورد ثم عصير الليمون واخفقي المكونات جيداً حتى يتكون لدينا خليط كريمي ناعم.

قومي بغسل اليدين والرجلين والوجه جيداً وطبقي الكريم عليهم واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً على البشرة.

بعد ذلك قومي بغسلة جيداً، وكرري الخلطة مرتين أسبوعياً ولاحظي تبييض اليدين والرجلين في يوم ومن الاستخدام الأول. تبييض الكوع والركبيتين أحضري ملعقة من زيت الورد وقطعة من القطن واغمسيها جيداً في الزيت.

خذي القطنة وابدئي في تدليك منطقة الكوع والركبين فى حركات دائرية لمدة 5 دقائق، سوف تلاحظين إزالة السواد منهم خلال ثواني معدودة وسوف تصبح لون القطن أسود قاتم.

كرري الطريقة مرة كل يوم وسوف تأخذين نتائج مبهرة.

يراعى بعد غسل الزيت وضع مرطب قوي على هذه المناطق حتى لا تكتسب أي اسمرار من جديد.

أيضاَ يمكن وضع كمية بسيطة من ماء الورد عليهم لترطيبهم وجعل لونهم ودى جميل، وهذه كانت من خلطة تبييض اليدين والرجلين. تبييض الكوع والركبيتين

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