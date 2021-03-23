تعتبر كيكة قدرة قادر أو ما يطلق عليها أسم كيكة الكريم كراميل، وهي من أنواع الكيك للشهية واللذيذة، ويحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي تجمع مذاق كيكة الشيكولاتة الرائعة والكريم كراميل الناعم، فهي تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير.

ويعطي الكراميل للكيكة طعم كريمي ورائع وشهي، فهي عبارة عن مزيج بين الكيكة الهشه والكريم كراميل اللذيذ وهي الحلويات الخليجية، التي أصبحت تقدم في الكثير من الدول، وأصبح لها مكانه خاصة في قلوب الكثير من الناس، فهي من الحلويات التي تقدم باردة.

وكيكة قدرة قادر لها قيمة غذائية مرتفعة جداً، فهي بها نسبة كبيرة من الكالسيوم، والبوتاسيوم، والكربوهيدرات والحديد والكثير من المعادن الأخرى التي تجعلها مفيدة، ويمكن تناول كيكة قدرة قادر على وجبة الفطور بجانب العصير، أو تقديمها لأطفالك بجانب كوب من الحليب، ويمكنك سيدتي صنع كيكة قدرة قادر وتقديمها للضيوف وفي المناسبات. ولا تحتاج كيكة قدرة قادر إلى وقت وجهد كبير، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة الثمن بل يمكن صنعها في المنرل بكل سهولة، وسوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بطريقة سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، وبخطوات مكتوبة بالتفاصيل، تابعوا معنا.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

نصف كوب من زيت الذرة.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث أكواب من الحليب السائل.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مكونات كيكة قدرة قادرمكونات الكريم كراميلطريقة تحضير الكريم كراميل

نحضر صينية متوسطة، ثم نضع بها كوب من السكر الأبيض، ثم نضع الصينية على نار متوسطة، ثم نقلب جيداً حتى يذوب السكر، ويتحول إلى كراميل، ويصبح لونه ذهبي وغامق قليلاً، ونحضر وعاء آخر، ثم نقوم بخفق البيض مع الحليب، والسكر، ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، و ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم نخفق المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس، ويذوب السكر، ونقوم بسكب الخليط على الكراميل، وتوضع الصينية في حمام مائي لينضج الكريم كراميل ويتماسك، ثم نقوم بتحضير الكيك.