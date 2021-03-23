اصنعي كريم أساس فاونديشين في المنزل بطريقة سهلة وآمنة فكريم الأساس من أساسيات وضع المكياج لدى بعض الفتيات كما أنه مهم في مكياج الأفراح والسهرات ولا غنى عنه لتغطية المشاكل في البشرة ولإظهار المكياج بصورة أفضل ومثالية ووضع كريمات الأساس الجاهزة قد يؤذي بشرتك لأنها تحتوي على العديد من المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة فقومي بصنع الفاونديشين بنفسك الآن.

طريقة عمل كريم أساس في المنزل

للحصول على بشرة صافية عند الخروج نهاراً دون تكلف أو لوضع أساس للمكياج دون إلحاق ضرر ببشرتك ننصحك بتجربة طريقة عمل كريم أساس في المنزل بخطوات سهلة وإمكانيات بسيطة حتى لا تضري بشرتك بتعريضها لكريمات الأساس المليئة بالكيماويات فمع التكرار لاستخدام هذه المستحضرات بشرتك سوف تبهت وتعتاد عليها ولعمل وصفة كريم أساس في منزل حضري المكونات:

100 جرام من زبدة الشيا الأصلية المناسبة للبشرة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة كاكاو.

قومي بخلط زبدة الشيا مع مقدار القرفة والكاكاو جيداً حتى تحصلي على قوام متجانس.

ضعي القليل من أي نوع كريم مرطب على الخليط ثم قلبيه جيداً.

حددي درجة اللون من خلال تزويد أو تقليل القرفة وليس الكاكاو لأن القرفة بها العديد من الفوائد للبشرة.

قومي بوضع الخليط في إناء زجاجي واتركيه يحفظ بالثلاجة.

يمكن استخدام خليط الفاونديشين في خلال شهرين فقط من تحضيره لذا لا تزودي الكمية عن الكميات المذكورة حتى لا يفسد.

أنت الآن تملكين منتجاً طبيعياً 100% آمن على بشرتك ولا يستخدم لتبييض البشرة وإخفاء مشاكلها فقط بل ويستخدم أيضاً لعلاج بعض المشكلات فهو مرطب جيد للبشرة وكذلك معالج قوي للبثور والهالات بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة.

خطوات عمل كريم أساس في المنزل