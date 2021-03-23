كيكة الرواني اليمنية وأسرار نجاحها من أول مرة

تعتبر كيكة الرواني من أشهى الحلويات، فهي من أنواع الكيكات الهشة واللذيذة، وتتميز كيكة الرواني بطعمها الخيالي والرائع، وهي من أشهر أنواع الحلويات التي تقدم في اليمن ومعظم البلاد العربية.

وتحتوي كيكة الرواني على الكثير من القيم والعناصر الغذائية، فهي تحتوي على الكالسيوم، والبروتينات، والكربوهيدرات، وجوز الهند يعطي لكيكة الرواني طعم رائع ومذاق شهي، وفوائد عديدة أيضاً.

ويمكنك سيدتي تقديم كيكة الرواني للضيوف بجانب العصير أو الشاي، ويمكن تناول كيكة الرواني في وجبة الفطور أو العشاء، وبحلول شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات يمكن تقديم كيكة الرواني كوجبة سحور خفيفة بجوار كوب من مشروبنا الساخن المحبب.

وتعتبر كيكة الرواني من الحلويات الاقتصادية، فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، ويمكن صنعها في دقائق معدودة وتقديمها، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الرواني في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، وبخطوات بسيطة وسريعه، تابعي معنا.

كوب من السميد الأصفر الناعم.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ثلاثة حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

جوز هند مبشور للتزيين.

كوب وربع الكوب من الماء.

كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نحضر وعاء كبير، ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، وإزالة الشوائب والأتربة الموجودة به.

ينخل السميد باستخدام مصفاة ثم نضيف السميد على الدقيق ونضيف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضها.

احضري وعاء آخر، ثم نقوم بخفق البيض جيداً ويضاف إليه نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

يخفق البيض مرة أخرى، ثم نقوم بسكب خليط البيض والفانيليا على الدقيق.

تقلب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس تماماً.

احضري صينية لصنع كيكة الرواني، ثم نقوم بفرد العجينة في الصينيه بالكامل.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع الصينية في الفرن على الشبكة لمدة 35 دقيقة حتى تنضج الكيكة بالكامل، ويصبح لون كيكة الرواني فاتح وذهبي، ويعلو وجهها، وتصبح هشه.

ثم نقوم بإخراج كيكة الرواني من الفرن، ونتركها قليلا حتى تهدأ.

ثم نقوم بإخراج كيكة الرواني من الفرن، ونتركها قليلا حتى تهدأ. نقوم بتحضير القطر لسقي كيكة الرواني به.

احضري وعاء متوسط، ثم ضعيه على نار متوسطة، ثم ضيفي إليه كوب من الماء، وكوب ونصف من السكر الأبيض، ثم اتركي الخليط حتى يغلي.

نضع ملعقة كبيرة من الليمون وملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم قلبي المكونات جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل ومتماسك.

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